Como fazer com que os manjericos não morram e vivam mais tempo

O mês de junho remete-nos logo para aquele típico cheiro do manjerico a invadir as varandas, janelas e arraiais. Este símbolo dos Santos Populares é mais do que uma planta 'popular' desta altura. É uma planta delicada e que merece atenção para durar mais tempo.

Embora lembre o manjericão, o manjerico distingue-se pelas folhas mais pequenas e pelo seu aroma inconfundível, que nos transporta para as noites quentes de festa e da música popular portuguesa.

No entanto, esta planta não serve só para deitar um aroma agradável em casa, serve também para ser utilizada em alguns cozinhados. Por isso, se o quer manter por mais tempo em casa, a página de plantas terrárea explica o que deve fazer:

Luz - mas com moderação: O manjerico gosta de locais soalheiros, mas evite expô-lo diretamente ao sol. Luz intensa pode queimar as folhas.

Climas amenos: Esta planta não tolera bem temperaturas muito baixas nem demasiado calor. Correntes de ar também devem ser evitadas.

Rega pela base, sempre: Coloque o vaso sobre um prato com água nas horas mais quentes do dia e regue sempre pela base. Retire o excesso à noite para evitar o apodrecimento.

Solo leve e bem drenado: Se for transplantar, opte por vasos de barro com terra solta e boa drenagem. Uma mistura com húmus e argila ajuda as raízes a respirar.