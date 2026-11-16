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A entrada no mercado de trabalho representa um desafio para muitos jovens, mas também uma oportunidade para as empresas integrarem novas competências e perspetivas nas suas equipas.

Num contexto em que as expectativas das novas gerações assumem um papel crescente nas decisões de carreira, o ManpowerGroup identifica três estratégias que podem ajudar as organizações a adaptar os processos de recrutamento e a tornar as entrevistas de emprego mais atrativas para os candidatos.

1. Valorizar o potencial para além da experiência profissional

Para os jovens que estão a dar os primeiros passos no mercado de trabalho, uma entrevista de emprego pode ser um momento de grande ansiedade, sobretudo quando ainda não possuem experiência profissional diretamente relacionada com a função. Demonstrar interesse pelo seu potencial e pelas experiências que desenvolveram noutros contextos pode ajudar a criar um ambiente de maior confiança, permitindo que se sintam mais à vontade para partilhar as suas capacidades e motivações.

Projetos académicos, voluntariado, atividades extracurriculares ou iniciativas pessoais são oportunidades para desenvolver competências como criatividade, iniciativa, comunicação, adaptação e trabalho em equipa. Ao valorizar estes percursos e reconhecer as competências que podem ser transferidas para o contexto profissional, os recrutadores conseguem avaliar os jovens de forma mais abrangente, ao mesmo tempo que proporcionam uma experiência de candidatura mais positiva, inclusiva e centrada no potencial de cada pessoa.

2. Dar exemplos concretos de progressão e aprendizagem

Para quem está a iniciar o percurso profissional, as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento podem ser um fator importante na escolha de uma empresa para trabalhar. As entrevistas são, por isso, uma oportunidade para explicar as iniciativas de formação, os programas de mentoria e as possibilidades de progressão disponíveis.

Partilhar exemplos concretos de colaboradores que desenvolveram novas competências, assumiram diferentes responsabilidades ou evoluíram dentro da organização permite demonstrar como a empresa investe no crescimento profissional das suas pessoas.

3. Demonstrar abertura à tecnologia e à inovação

A transformação digital está a redefinir a forma como as organizações trabalham e as competências de que necessitam. Durante as entrevistas, dar a conhecer as ferramentas tecnológicas utilizadas na empresa, o modo como as soluções de Inteligência Artificial são integradas, se for o caso, e a abertura a novas ideias e métodos de trabalho são detalhes que permitem demonstrar a capacidade de inovação da empresa.

Mais do que enumerar tecnologias, é importante explicar como estas são aplicadas no dia a dia, de que forma complementam o trabalho das equipas e que oportunidades criam para os colaboradores participarem na evolução da organização.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

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