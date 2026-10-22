Paredes almofadadas e uma casa de banho privativa: Georgina Rodríguez abre as portas do quarto das filhas e o luxo chama à atenção (Fotos)

Georgina Rodríguez mostra detalhes da casa de banho de luxo da mansão de Madrid

Georgina Rodríguez voltou a dar um vislumbre da vida familiar nas redes sociais. Numa fotografia partilhada nas stories do Instagram, a modelo mostra um recanto do quarto das filhas na mansão da família, na Arábia Saudita. A decoração em tons de rosa, as luzes em forma de coração e as várias camas para bonecas são alguns dos detalhes que se destacam.

O espaço segue uma estética marcadamente feminina, com uma paleta de cores suaves que combina rosa, bege e tons neutros. As paredes almofadadas conferem um aspeto acolhedor ao quarto, enquanto os pequenos pontos de luz criam um ambiente intimista.

Um quarto em tons de rosa com luzes em forma de coração

Um dos elementos que mais chama a atenção é a parede decorada com pequenas luzes em forma de coração, intercaladas com peças decorativas no mesmo formato. A iluminação dá personalidade ao espaço e reforça o ambiente delicado da divisão.

Também o mobiliário acompanha a linha estética escolhida. Junto à cama principal, surge uma mesa de cabeceira com gavetas e puxadores em forma de coração, num contraste entre o rosa-claro e os apontamentos de madeira.

A combinação de materiais, cores e iluminação cria um espaço pensado para aliar conforto e decoração, sem perder o lado lúdico associado ao universo infantil.

As camas para bonecas são outro dos destaques

Mas há outro pormenor que não passa despercebido: as várias camas para bonecas dispostas junto à cama principal.

Os pequenos berços e camas, com roupa de cama em tons pastel e detalhes delicados, parecem fazer parte da decoração do quarto. Há diferentes modelos, alguns com estruturas semelhantes às de camas tradicionais, outros com um formato de berço.

O resultado é um recanto dedicado às brincadeiras, integrado na decoração do espaço e marcado pelos mesmos tons suaves que dominam o restante quarto.

Uma casa de banho privativa completa o espaço

A fotografia permite ainda observar uma casa de banho com acesso direto a partir do quarto. Separada por uma divisória de vidro, a divisão apresenta uma estética minimalista, com revestimentos claros e linhas simples.

A zona do lavatório, parcialmente visível, acompanha a linguagem contemporânea do espaço, num contraste com a decoração mais romântica do quarto.

A ligação entre as duas divisões reforça a ideia de uma área concebida para funcionar como um espaço próprio, onde o conforto e a funcionalidade se juntam aos detalhes decorativos.

Georgina Rodríguez partilha pequenos vislumbres da vida familiar

Georgina Rodríguez, que viveu na Arábia Saudita durante a passagem de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr, tem mostrado ocasionalmente alguns espaços e momentos da vida familiar através das redes sociais.

A modelo e empresária partilha a vida com Cristiano Ronaldo e os filhos, mas nem todos os detalhes da intimidade familiar são mostrados publicamente. Por isso, cada nova imagem de um espaço da casa acaba por oferecer um vislumbre de um ambiente que desperta a curiosidade dos seguidores.

Desta vez, é o quarto das meninas que está em destaque, com uma decoração em tons suaves, luzes decorativas e pequenos detalhes pensados para o universo infantil.