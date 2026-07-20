Mansão milionária! Já sabemos como vai ser a casa de Jessica Jeremias e Wilson Manafá e estamos impressionados

Jéssica Jeremias, finalista do Secret Story 10, está a concretizar um dos seus maiores sonhos. Depois de ter saído do reality show da TVI, a companheira do futebolista Wilson Manafá decidiu comprar uma luxuosa mansão no Algarve que está agora a ser toda remodelada para ficar ao gosto do casal. Agora, Jéssica decidiu levantar a ponta do véu e desvendou alguns pormenores daquela que será a sua futura casa.

Através das redes sociais, a ex-reality partilhou uma maquete virtual de várias divisões da habitação, dando a conhecer as ideias que pretende concretizar. Os espaços amplos, a arquitetura contemporânea e os acabamentos de luxo são alguns dos elementos que mais se destacam, levando muitos seguidores a descrever o projeto como uma verdadeira "mansão milionária".

Apesar de construção ainda não ter começado, a jovem fez questão de mostrar que o projeto está bem definido. "Até lá, vão ficando com pequenos spoilers do que ando a sonhar todos os dias", escreveu, na legenda da partilha que fez no Instagram.

As imagens rapidamente geraram dezenas de reações nas redes sociais. Os seguidores elogiaram o bom gosto de Jéssica Jeremias e destacaram a dimensão e a elegância da futura moradia. Muitos confessaram ainda estar ansiosos por acompanhar todas as fases da construção.

Ao longo dos últimos anos, a ex-concorrente tem partilhado vários momentos da sua vida com os fãs e, desta vez, decidiu mostrar um pouco daquele que será um dos projetos mais importantes da sua vida. Ainda sem data prevista para a conclusão da obra, tudo indica que o resultado promete surpreender.

Pode ver todos os detalhes da casa de luxo de Jéssica Jeremias na galeria que preparámos para si