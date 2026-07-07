Já não é preciso escolher entre dormir tapado e dormir fresco: esta manta resolve o dilema

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Há pessoas que não conseguem dormir sem ter algo por cima, seja um lençol, um cobertor ou uma manta mais leve. O problema é que, no verão, essa necessidade pode tornar-se insuportável, com noites passadas a suar ou a acordar a meio pela sensação de calor. Esta manta refrescante surge precisamente para resolver esse dilema: mantém a sensação de proteção de que muitas pessoas precisam para adormecer, mas com um toque fresco que ajuda a conciliar o sono mesmo nas noites mais quentes. Já conta com o selo de Escolha da Amazon e mais de 6.300 avaliações, com uma média de 4,4 estrelas.

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Fresco dos dois lados

Ao contrário de outras mantas de verão, este modelo foi pensado para arrefecer em ambos os lados, graças à fibra fria japonesa entrelaçada com nylon que cobre a totalidade do tecido. Segundo a marca, este efeito ajuda a reduzir a temperatura corporal em cerca de 2°C, ao afastar o calor do corpo. Uma cliente que já a experimentou descreve bem essa sensação: a textura é suave e cómoda, com um toque fresco ao contacto com a pele, mantendo-se assim ao longo de toda a noite.

Leve, respirável e fácil de lavar

O equipamento está disponível em vários tamanhos e cores, desde versões mais pequenas para sofá até modelos de cama de casal. Pode ser lavado à mão ou à máquina, sendo recomendado o uso de um saco de lavandaria para evitar danos no tecido, e deve secar à sombra. Inclui ainda uma bolsa de transporte, o que facilita levá-la para viagens, praia ou até para usar no carro.

Nem todos sentem o mesmo nível de frescura

Vale a pena ter em conta que a sensação de frio varia consoante o clima de cada casa. Uma utilizadora do norte de Espanha refere que a manta "refresca o suficiente", mas nota que, em climas mais amenos, sem necessidade de ar condicionado, o efeito é mais ligeiro. Outra compradora explica que é preciso recolocar a manta de vez em quando, já que o efeito não é de "frio polar", mas sim um "fresquinho bom", suficiente para dormir confortavelmente mesmo em noites mais quentes. Já outra cliente considera o resultado espetacular, destacando que a manta é agradável ao tato e que se nota mesmo fresca.

Vale a pena comprar?

Para quem tem dificuldade em dormir com calor ou costuma acordar a suar, esta manta pode ser uma solução simples e prática, sobretudo em conjugação com um quarto já moderadamente fresco. É fácil de transportar, de manter limpa e adapta-se tanto à cama como ao sofá.

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