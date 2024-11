Chegou a época do sofá e estas mantas enormes e quentes custam menos de 12 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

O gesto mais comum do inverno tem os dias contados: há uma nova forma de aquecer as mãos

O outono chegou e, com ele, o ritual de procurar o cantinho mais aconchegante da casa para passar as noites frias. Se ainda não têm a companhia ideal para estas sessões prolongadas de séries ou leitura, encontrámos uma manta que está a conquistar milhares de compradores na Amazon, por menos de 12 euros.

Para as maratonas que aí vêm

Há poucas coisas mais frustrantes do que estar no meio de um episódio e ter de interromper para apanhar a manta que escorregou pela milésima vez. Ou descobrir que aquela textura suave que nos fez comprá-la desapareceu após a primeira lavagem. É por isso que, quando encontramos uma manta que se mantém no lugar e sobrevive aos ciclos da máquina sem perder o encanto, sabemos que é para guardar. Esta tem dimensões generosas - 130x160 centímetros - o suficiente para nos enrolarmos sozinhos num casulo ou partilharmos o momento com alguém especial.

Uma paleta para todos os gostos

Disponível em nove tons diferentes, desde o bege ao roxo, esta manta de microfibra adapta-se a qualquer estilo de decoração. Para quem prefere tons mais clássicos, o branco puro e o cinzento são opções seguras que nunca passam de moda.

Adquira o cobertor aqui

A questão da limpeza

Um dos pontos fortes deste acessório é a sua manutenção simples. É possível lavá-la na máquina, sem necessidade de cuidados especiais, embora seja recomendado evitar o uso de secador ou ferro de engomar para preservar a sua textura original.

O veredito de quem já não vive sem a manta

Com mais de 1.400 avaliações na Amazon e uma classificação média de 4,4 estrelas em 5, os comentários são reveladores do fenómeno em que esta manta se tornou. "Melhor do que esperava, sinceramente", confessa uma compradora satisfeita. "Super agradável ao toque, perfeita para ter na sala agora que começa a refrescar", partilha outra. O branco é mesmo branco: "Como leite, que era o que procurava, há sítios que dizem branco e depois é cru, esta não". A qualidade surpreende: "Muito suave ao toque, quentinha e de muito boa qualidade". E há quem não resista a repetir a compra: "Gostei tanto que já comprei várias".

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.