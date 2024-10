Este ingrediente é o segredo para evitar que a manteiga queime na frigideira

Os 10 erros mais comuns quando se cozinha com a air fryer

A manteiga é um ingrediente extremamente versátil, usado tanto em pratos doces como salgados. Quando utilizado corretamente, o seu sabor característico dá um toque especial às receitas. O problema é quando pomos a manteiga na panela e nos acabamos por esquecer. O resultado é manteiga queimada.

A manteiga é um alimento sensível que se não tivermos cuidado rapidamente fica com um sabor ou uma cor diferente, o que pode influenciar o resultado do prato. Um artigo do site Caracol partilhou o truque de ouro para evitar que a manteiga se queime quando a colocamos diretamente numa panela.

Apesar de no dia a dia pouca gente ter este hábito, medir a temperatura da manteiga é uma boa forma de evitar que queime. É que a manteiga derretida numa panela começa a mudar de cor quando atinge os 120 graus e a queimar aos 140 graus. Se for derretida em banho-maria ou até no micro-ondas, pode chegar aos 190 graus sem queimar.

Para não acabar com manteiga queimada, há várias coisas que pode fazer. em primeiro lugar, coloque a panela sobre lume brando e vá colocando a manteiga em pedaços pequenos e sobre toda a superfície de forma que não fiquem espaços vazios. Não deixe também muito tempo sem acrescentar os restantes ingredientes da receita.

Mas o verdadeiro segredo para que a manteiga não queime é um segundo ingrediente. De acordo com o Caracol, basta juntar umas gotas de óleo ou azeite à manteiga para evitar que queima. Este truque resulta pois o óleo e o azeite aguentam temperaturas mais elevadas do que a manteiga.