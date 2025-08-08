Facebook Instagram
Manteiga ou margarina: qual deve escolher?

Mais do que um simples ingrediente, a escolha entre manteiga e margarina envolve nutrição, sabor e estilo de vida
Há 3h e 33min
Manteiga
Manteiga

Se está numa jornada para se tornar mais saudável e a repensar o que coloca no prato — ou no pão —, provavelmente já se fez esta pergunta: afinal, o que é melhor, manteiga ou margarina? De acordo com o site The Spicy Chefs, a resposta não é tão simples como escolher apenas pelo sabor. Há diferenças importantes na composição, no valor nutricional e até no impacto na saúde, que vale a pena conhecer antes de decidir.

De onde vêm e do que são feitas

A manteiga é um alimento natural, produzido a partir de natas batidas até separar a gordura do soro. É rica em sabor, mas também em gordura saturada, que pode aumentar o colesterol LDL se consumida em excesso. Por outro lado, é fonte de vitaminas como A e K2, que contribuem para a saúde dos ossos, visão e coração. Já a margarina nasceu como alternativa mais económica, feita a partir de óleos vegetais, água e, muitas vezes, fortificada com vitaminas A e E. Tem menos gordura saturada, mas pode conter mais ómega-6 e aditivos, dependendo da marca.

Calorias, sabor e usos na cozinha

Quando falamos de calorias, a manteiga é mais concentrada: cerca de 102 por colher de sopa, contra 85 da margarina. No paladar, a manteiga continua a ser rainha, especialmente em bolos, tartes e massas, onde ajuda a criar texturas únicas. A margarina, com sabor mais leve e consistência diferente, é mais versátil para barrar e cozinhar no dia a dia, embora a maior quantidade de água possa alterar receitas de pastelaria.

Outras opções a considerar

Se o objetivo for reduzir gorduras saturadas ou variar a alimentação, há alternativas interessantes: azeite virgem extra, abacate ou manteigas de frutos secos. Estas opções fornecem gorduras insaturadas benéficas e nutrientes adicionais, como antioxidantes e fibras, sendo ideais para barrar, temperar ou cozinhar.

