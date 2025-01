Diga adeus ao frio! Este segredo finlandês ajuda a manter uma casa quente por menos de 2 euros

Dicas para pessoas que estão sempre com frio

Com a chegada dos dias mais frios, tudo o que queremos é uma casa quente e aconchegante. Com algumas mudanças simples e eficientes, é possível aumentar a temperatura e reduzir os custos de aquecimento.

No site Infobae, encontramos um truque simples e económico adotado pelos finlandeses para manter a casa quente sem depender de radiadores. Este método, que custa menos de 2 euros, é eficaz, acessível e fácil de aplicar no dia a dia.

O segredo está num simples truque de isolamento que utiliza materiais acessíveis, como mantas térmicas ou cortinas pesadas, combinados com fontes de calor de baixo consumo.

Veja, neste vídeo, um truque com plástico bolha:

Também o uso de tapetes grossos, cortinas, tapeçarias e até velas pode fazer toda a diferença na criação de um ambiente mais quente e acolhedor. Embora possa parecer surpreendente, as velas não só adicionam um toque de conforto, como também ajudam a gerar uma pequena quantidade de calor.

A colocação estratégica de móveis, para isolar as portas e janelas, é outra solução eficaz e económica. Este método concentra-se em aquecer apenas as áreas essenciais, reduzindo a entrada de ar frio. Assim, com estes truques simples e fáceis, consegue manter a sua casa acolhedora.