“Não, não, não!” Manuel Luís Goucha 'invade' estúdio de Júlia Pinheiro em momento épico [vídeo]

Júlia Pinheiro celebrou o aniversário de uma forma que certamente não vai esquecer. A apresentadora foi surpreendida por Manuel Luís Goucha, que apareceu de forma inesperada no estúdio do seu programa, deixando-a visivelmente emocionada.

Ao ver o amigo e colega de longa data entrar em estúdio, Júlia não conteve a surpresa e repetiu, entre lágrimas: “Não, não, não!”. Emocionada, abraçou Goucha e confessou: “Agora choro, agora vou chorar muito.”

O momento aconteceu no dia do aniversário da apresentadora e ganhou ainda mais significado por colocar frente a frente duas das figuras mais conhecidas da televisão portuguesa, ligadas a canais concorrentes. Goucha, rosto sobejamente conhecido da TVI, fez questão de atravessar a “rivalidade” televisiva para homenagear a amiga na SIC.

Sentado no cenário do programa de Júlia Pinheiro, Manuel Luís Goucha levou ainda um presente: um pijama. A reação da apresentadora foi imediata: “Amo”, disse, entre sorrisos e emoção.

Mas foi a declaração de Goucha que acabou por dar um significado especial à surpresa. “Neste dia, 6 de outubro, não poderia deixar de vir aos estúdios surpreender a Júlia. Este é um amor de muitos anos. É um amor que nada tem que ver com rivalidades televisivas. E nós já competimos no mesmo horário e, portanto, eu não poderia deixar de vir a esta casa”, afirmou.

O apresentador aproveitou ainda o momento para destacar a amizade que os une e a importância de existir respeito entre profissionais, independentemente do canal onde trabalham.

“Que bom que é, que bom que é, no universo televisivo gostarmos e respeitarmo-nos uns aos outros sem a importância do canal para o qual trabalhamos. Eu sou uma estrela TVI que vim visitar, beijar, porque amo a estrela SIC que é a Júlia Pinheiro”, declarou Goucha.

Mais tarde, nas redes sociais, Júlia Pinheiro partilhou a sua emoção com os seguidores. No Instagram, a apresentadora agradeceu o gesto do amigo e recordou o momento vivido no estúdio. “Hoje fui inundada de amor e carinho. Deixo-vos aqui uma das manifestações de afeto que me enterneceu: o meu querido amigo Manuel Luís Goucha irrompeu pelo plateau do meu programa para me abraçar”, escreveu.

Júlia deixou ainda uma reflexão sobre a amizade que mantém com Goucha: “Há amizades que são eternas, que resistem ao tempo e que nos aquecem o coração. Obrigada, querido.”