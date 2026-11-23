Uma conversa com uma telespectadora de Coimbra surpreendeu o apresentador no Funtástico. Ao recordar a mãe, Maria de Lourdes, o comunicador pediu alguns segundos para se recompor.

Manuel Luís Goucha foi surpreendido por uma conversa inesperada durante a emissão deste domingo, 22 de novembro, do Funtástico, na TVI. O que começou por ser um momento de descontração com a vencedora de um passatempo acabou por trazer à memória do apresentador uma das pessoas mais importantes da sua vida: a mãe, Maria de Lourdes.

A telespectadora, Esmeralda, de Coimbra, revelou que conhecia muito bem a mãe do comunicador, que morreu em agosto de 2024, aos 101 anos.

A revelação apanhou Manuel Luís Goucha desprevenido. Visivelmente emocionado, o apresentador procurou conter as lágrimas e pediu alguns instantes para se recompor.

“Como é que se chama? Que é para eu não começar a chorar”, questionou, antes de deixar transparecer a emoção que o momento lhe despertara.

Uma conversa inesperada que trouxe memórias da infância

A referência à mãe transformou a conversa entre Manuel Luís Goucha e Esmeralda num momento particularmente emotivo da emissão.

A telespectadora, que conhecia Maria de Lourdes, trouxe consigo recordações de uma época da vida do apresentador que continua a ter um significado especial.

Ao despedir-se da vencedora do passatempo, o comunicador fez questão de agradecer as palavras e a partilha de memórias que o ligam à infância e à adolescência.

“Muito obrigado por falar, olhe, de memórias que estão ligadas à minha infância, à minha adolescência e ao grande amor da minha vida”, afirmou Manuel Luís Goucha.

A resposta de Esmeralda voltou a tocar numa das recordações mais pessoais do apresentador.

“Eu gostava muito da sua mãe”, disse a telespectadora. “Eu também…”, respondeu Goucha, numa breve frase que deixou transparecer a dimensão do sentimento que continua a nutrir por Maria de Lourdes.

Veja aqui o vídeo do momento emotivo:

Maria de Lourdes morreu aos 101 anos

A mãe de Manuel Luís Goucha morreu em agosto de 2024, aos 101 anos. O apresentador nunca escondeu a importância que Maria de Lourdes teve na sua vida e, ao longo dos últimos anos, partilhou publicamente várias recordações da relação entre ambos.

Em entrevistas anteriores, o comunicador falou sobre a forma como viveu a morte da mãe, sublinhando o privilégio de ter podido contar com a sua presença durante tantas décadas.

A perda de Maria de Lourdes foi também recordada por Goucha em momentos televisivos, nos quais falou da importância da memória e da ligação entre gerações.

No Funtástico, a conversa com Esmeralda trouxe novamente essas recordações para o presente. Sem que estivesse à espera, o apresentador encontrou numa telespectadora de Coimbra uma ligação à sua história familiar.

O momento terminou com um agradecimento sentido e com uma despedida marcada pela emoção, num dos instantes mais pessoais da emissão deste domingo.

Pode ver, na nossa galeria, algumas memórias de infância de Manuel Luís Goucha