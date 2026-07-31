Do bebé ao menino que Portugal nunca viu: Goucha mostra fotografias inéditas da infância. E há imagens raras do pai

Manuel Luís Goucha abriu, pela primeira vez em público, o seu álbum de fotografias de infância e mostrou registos nunca antes vistos de quando era bebé e criança, ao lado da família. Houve uma foto que não passou despercebida: uma das poucas em que surge ao lado do pai, que foi ausente durante a maior parte da sua vida.

A partilha foi feita através de um vídeo, publicado esta sexta-feira, 31 de julho, na página de Instagram do apresentador da TVI. "Decidi criar uma rubrica nova aqui no Instagram. Um álbum de fotografias. Um álbum das minhas fotografias, a começar pelas da infância, tenho muito poucas. Da adolescência, não tenho fotografia alguma e depois tenho muitas fotografias, evidentemente da adultez, mas muito ligadas à minha função profissional. Um dia eu fui a Coimbra e pedi à minha mãe todas as fotografias que ela tivesse relacionadas comigo, com o meu irmão e mesmo até com outros familiares, porque há familiares que merecem também aqui uma referência mais adiante", começou por explicar.

Explicações dadas, Manuel Luís Goucha decidiu abrir o álbum de fotos e começou por mostrar um registo da sua mãe, Maria de Lurdes. "É a minha mãe, lindíssima, giríssima, muito à frente, nesta pose para a fotografia, porque está com calças e a fumar um cigarro. Eu não sei se ela porventura alguma vez fumou um cigarro, nunca lhe perguntei. Pode ser apenas pose para a fotografia, mas ela aqui está bem gira, bem diferente. Uma boina na cabeça, é quase imperceptível, mas está com uma boina. Esta fotografia foi tirada, já lhe disse, em 1952, em setembro, 14 de setembro, na praia de Santa Mar do Eras", descreveu.

De seguida, o comunicador começou a mostrar fotos suas em bebé. "Depois tenho esta primeira fotografia, esta minha primeira fotografia de fevereiro de 1955. Portanto, a minha mãe em 1952 tinha 29 anos e aqui eu já era nascido, portanto eu nasci passado os dois anos. A minha mãe casou-se certamente em 1952, ou 53, não sei, e passados dois anos eu nasci, a 25 de dezembro. Esta fotografia, portanto, foi tirada em fevereiro, a 25 de fevereiro de 1955. Eu tinha apenas dois meses, aqui estou eu ao cofinho e agora digam-me lá se eu não era um bebé bonito", descreveu.

No meio das suas fotos em bebé, surge uma em que Goucha está ao colo do pai. "Eu tenho pouquíssimas, eu devo ter para aí três ou quatro fotografias do meu pai e esta é uma delas. Eu acho piada, é o ar espantado, como quem diz, ou como quem pensa. Mas quem és tu? Também era giro do meu pai. Aliás, a propósito do meu pai e da minha mãe, esta é a única fotografia que foi tirada com os dois e que eu tenho. Certamente que eles têm fotografias, ou haveria mais fotografias do casal, mas não sobreviveu nenhuma até aos dias de hoje. Aqui eu já tenho seis meses de idade", referiu.

Manuel Luís Goucha partilhou ainda fotos nunca antes vistas com o irmão mais novo, Carlos Goucha. "O meu irmão teria aqui um ano. Ainda era muito criança, muito bebé. Esta é uma fotografia tirada em Coimbra. Nós aqui já estávamos em Coimbra, porque o meu pai e a minha mãe separaram-se judicialmente. Não havia divórcio, como já lhe disse algumas vezes. O divórcio que existia na Primeira República só volta a existir depois de 1974", contou.

E prosseguiu, já mostrando outra foto de ambos: "O meu irmão era muito diferente de mim. Eu era cisudo, ele era risonho, era muito simpático. Eu não era nada simpático. Eu não gostava de tirar fotografias, como eu mudei. E o meu irmão era assim, eu era um magricela, e o meu irmão era assim rechonchudo, com estar muito simpático, muito reguila."

Manuel Luís Goucha terminou a partilha deixando uma promessa: "Irei partilhar convosco outras, se porventura tiverem gostado desta nova rubrica nas minhas redes sociais. Até à próxima."