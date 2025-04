Manuel Luís Goucha conhece menino prodígio que atua na 'rua' e paga-lhe curso "pelos anos que forem"

Aos 12 anos, Ruan Monteiro já emociona quem passa pelas ruas com o seu talento ao piano. Mas foi no programa Funtástico que viveu um dos momentos mais marcantes da sua jovem carreira. Depois de uma brilhante atuação, recebeu duas ofertas que podem transformar o seu futuro.

João Patrício, presidente do júri do programa, reconheceu o seu potencial e ofereceu-lhe uma base de piano, permitindo-lhe praticar com mais conforto e desenvolver ainda mais as suas habilidades. Já Manuel Luís Goucha foi além de um simples incentivo: garantiu-lhe o acesso a um curso no conservatório, seja em Sintra ou Lisboa, e assegurou que todas as despesas serão cobertas, sem limite de tempo. «Sejam os anos que forem, estão pagos», afirmou, selando um compromisso que permitirá a Ruan estudar sem preocupações financeiras.

A história deste jovem pianista é um testemunho inspirador de como o talento, aliado à dedicação, pode abrir portas inesperadas. Mais do que um reconhecimento, estas ofertas representam a certeza de que a música continuará a ser parte do seu caminho, agora com novas oportunidades e apoios fundamentais para o seu crescimento artístico.