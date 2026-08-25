Receitas
Manuel Luís Goucha
Manuel Luís Goucha

Leva citrinos e fica húmido: anote a receita do bolo de verão de Manuel Luís Goucha que se faz com poucos ingredientes
Mafalda Mourão
Há 3h e 57min

Manuel Luís Goucha partilhou a receita de um bolo de laranja e limão simples, fresco e aromático

Há receitas que sabem a verão. Esta, partilhada por Manuel Luís Goucha nas redes sociais, é uma delas. O apresentador ensinou a preparar um bolo de laranja e limão húmido, aromático e com um toque de amêndoa, numa receita que foge aos bolos tradicionais e que não exige uma longa lista de ingredientes.

O segredo começa logo na preparação dos citrinos: uma laranja e um limão são cozidos durante 30 minutos, antes de serem triturados. O resultado é depois combinado com ovos, açúcar, amêndoa, farinha de milho e azeite.

E há ainda um toque final que faz toda a diferença: à saída do forno, o bolo é regado com uma calda de laranja, açúcar em pó e água de flor de laranjeira.

“O bolo esse, eu garanto, é saborosíssimo”, promete Goucha.

Bolo de laranja e limão de Manuel Luís Goucha

Ingredientes:

  • 1 laranja
  • 1 limão
  • 4 ovos
  • 150 g de açúcar
  • 150 g de miolo de amêndoa ralado
  • 150 g de farinha de milho
  • 1 colher de sobremesa de fermento em pó
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • Sumo de 1 laranja
  • Sumo de 1 limão

Para a calda:

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  • Sumo de 1 laranja
  • 2 colheres de sopa de açúcar em pó
  • Um pouco de água de flor de laranjeira
  • Um pouco de água

Preparação:

Comece por levar uma laranja e um limão a ferver em água durante cerca de 30 minutos.

Entretanto, bata os quatro ovos e junte os 150 gramas de açúcar, continuando a bater até obter um creme.

Depois de cozidos, coloque a laranja e o limão na liquidificadora. Junte o sumo de outra laranja e de outro limão e triture tudo.

Adicione esta mistura ao creme de ovos e açúcar e envolva.

Junte o miolo de amêndoa ralado, a farinha de milho e o fermento. Por fim, acrescente as quatro colheres de sopa de azeite e misture tudo muito bem.

Coloque a massa numa forma untada com azeite e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC*

Enquanto o bolo coze, prepare a calda: leve ao lume o sumo de uma laranja com o açúcar em pó, um pouco de água e um pouco de água de flor de laranjeira. Quando o bolo sair do forno, regue-o com a calda.

Um bolo simples, cítrico e aromático, com a frescura da laranja e do limão e o sabor da amêndoa, perfeito para acompanhar um café, um chá ou simplesmente para adoçar uma tarde de verão.

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Veja agora o vídeo completo da receita:

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