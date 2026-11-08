A confissão mais inesperada de Manuel Luís Goucha. Prestes a fazer 72 anos, há algo que o apresentador teme perder com a idade

Manuel Luís Goucha não pensa em deixar a televisão tão cedo, mas admite que há algo que o assusta quando olha para o futuro. Prestes a completar 72 anos, o apresentador da TVI revelou qual é a maior perda que teme enfrentar com o avançar da idade e falou ainda de um hábito de consumo que poucos conhecem.

Em conversa com a revista Maria, o comunicador foi claro quanto à possibilidade de se reformar. Para Goucha, a idade não deve ser, por si só, um motivo para abandonar uma profissão, sobretudo quando ainda existe vontade e capacidade para continuar.

«Os artistas não se reformam», afirmou, dando como exemplos Ruy de Carvalho, que continua a representar aos 99 anos, e Júlio Isidro, que se mantém ligado à televisão aos 81.

«É uma questão de nos sentirmos capazes e de a televisão nos querer», acrescentou, deixando claro que não encara a reforma como uma obrigação associada a determinada idade.

O que mais teme Manuel Luís Goucha perder com a idade?

Apesar da atitude descontraída perante o futuro profissional, o apresentador não escondeu que existe uma perda que o preocupa verdadeiramente: a memória.

«Apenas perder o meu maior património: o da memória», confessou, numa declaração que revela a importância que atribui às recordações, às experiências e à capacidade de continuar a aprender.

A preocupação ganha particular significado numa fase da vida em que Goucha continua a trabalhar e a manter vários interesses. O apresentador completa 72 anos a 25 de dezembro e tem defendido, em diferentes ocasiões, que não pretende deixar de trabalhar apenas por chegar a uma determinada idade.

O vício pouco conhecido de Goucha: «Compro livros compulsivamente»

Na mesma conversa, Manuel Luís Goucha partilhou ainda uma curiosidade sobre os seus hábitos de consumo. Questionado sobre aquilo em que gosta de gastar dinheiro, o apresentador revelou uma paixão que não será propriamente uma surpresa para quem conhece o seu gosto pela cultura e pelo conhecimento.

«Compro livros compulsivamente e pouco mais», admitiu.

A confissão combina com o perfil de um comunicador que sempre valorizou a preparação e a pesquisa. Numa entrevista anterior à Revista Saúde, publicada em novembro de 2025, Goucha já tinha explicado que a paixão pelo saber o acompanha desde a adolescência e que a pesquisa é uma das partes de que mais gosta na preparação dos seus compromissos televisivos.

Entre a vontade de continuar no ativo, o receio de perder a memória e a paixão pelos livros, Manuel Luís Goucha mostra que, aos 71 anos, continua a olhar para a vida com curiosidade, e sem pressa de se despedir dos ecrãs.