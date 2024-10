Antes de ter sarilhos, saiba que há 15 tarefas de manutenção que deve fazer todos os anos em casa

Há complicaações em casa que podem ser muito dispendiosas e trazer consequências graves. Muitas vezes, por desleixo ou esquecimento, há pequenas manutenções, reparações e verificações que vão ficando adiadas eternamente. E, quando menos se espera, temos um problema em mãos.

Para que isto não aconteça, o site da revista Forbes elaborou um guia com 15 tarefas de manutenção que deve realizar ao longo do ano, dividido por estações:

Outono

1. Verificar e limpar sistemas de aquecimento

Antes do frio, contrate um técnico para inspecionar o aquecimento e garantir o bom funcionamento, substituindo filtros e verificando radiadores e lareiras.

2. Testar detetores de fumo e monóxido de carbono

Assegure-se de que os detetores estão a funcionar corretamente e substitua as baterias para prevenir perigos, como incêndios ou intoxicações.

3. Selar janelas e portas

Preencha fissuras em janelas e portas para evitar a entrada de ar frio e melhorar a eficiência energética da casa.

4. Drenar sistemas de rega e fontes exteriores

Drene a água de sistemas de rega e fontes para evitar o congelamento no inverno.

5. Limpar calhas

Remova folhas e detritos das calhas para evitar acumulações de água que possam causar infiltrações.

Inverno

6. Limpar o exaustor da máquina de secar

Limpe regularmente o exaustor, caso tenha, da máquina de secar para evitar o risco de incêndios devido à acumulação de cotão.

7. Aspirar bobinas do frigorífico

Aspirar as bobinas do frigorífico mantém o aparelho a funcionar de forma eficiente e reduz o consumo de energia.

8. Limpar espaços interiores

Aproveite o tempo frio para fazer limpezas profundas de áreas como garagens, caves e casas de banho.

Primavera

9. Inspecionar o telhado

Verifique o telhado para detetar e reparar possíveis danos causados pelo inverno, evitando problemas maiores no futuro.

10. Revisão do sistema de ar condicionado

Contrate um técnico para inspecionar o sistema de ar condicionado, garantindo que está preparado para o verão.

11. Reparar o pavimento da entrada

Corrija fissuras ou buracos no pavimento da entrada para evitar acidentes e desgaste adicional.

Verão

12. Verificar o esquentador ou termoacumulador

É preciso verificar tubagens, remover sedimentos acumulados, prolongando a vida útil dos aparelhos e garantindo segurança.

13. Vedante no deck

Aplique um vedante no deck ou pátio para proteger as superfícies da chuva e do frio.

14. Reparar e pintar revestimento exterior

Repare danos no revestimento exterior e aplique uma nova camada de tinta para preservar o aspeto e proteger a estrutura da sua casa

15. Limpar carpetes

No final do verão, limpe e desinfete as carpetes e tapetes para remover sujidade acumulada durante a estação.