Mãos dormentes ou com formigueiro? Esteja atento e saiba quais as principais causas

Sentir dormência nas mãos pode ser resultado de danos, irritação ou compressão de um nervo no braço ou no punho, explicam os especialistas da Mayo Clinic, um dos institutos médicos mais prestigiados do mundo. Além disso, algumas doenças que afetam os nervos periféricos, como a diabetes, podem provocar dormência, embora esta condição tenda a afetar primeiro os pés.

Só em casos mais raros é que a dormência pode ter origem em problemas no cérebro ou na espinal medula. “Nestes casos, a perda de força ou de função nos braços e mãos, geralmente acompanha a sensação de dormência. No entanto, a dormência isolada raramente está associada a doenças potencialmente perigosas, como acidentes vasculares cerebrais (AVC's) ou tumores”, esclarece a equipa da Mayo Clinic no seu site.

Por isso, e para identificar a causa exata da dormência nas mãos, deverá consultar o médico, que necessita de informações detalhadas sobre os sintomas. Em muitos casos, são necessários exames para se fechar um diagnóstico correto antes de se iniciar qualquer tratamento.

Principais causas de dormência nas mãos

A dormência pode ter diversas origens, incluindo doenças neurológicas, lesões, doenças crónicas e até efeitos secundários de tratamentos. Entre as principais causas encontram-se:

Lesões ou desgaste

Lesão do plexo braquial

Síndrome do canal cárpico

Síndrome do túnel cubital

Frieiras

Efeitos secundários de tratamentos

Quimioterapia

Medicamentos para o VIH

Doenças crónicas

Alcoolismo

Amiloidose

Diabetes

Esclerose múltipla

Doença de Raynaud

Síndrome de Sjögren (que pode causar secura nos olhos e na boca)



Doenças do cérebro e do sistema nervoso

Espondilose cervical

Síndrome de Guillain-Barré

Síndromes paraneoplásicas do sistema nervoso

Neuropatia periférica

Lesão da espinal medula

Acidente vascular cerebral (AVC)

Doenças infecciosas

Doença de Lyme

Sífilis

Outras causas possíveis