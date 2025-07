Alerta Amazon Prime Day: a base mais vendida da Amazon está a pouco mais de 6 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Esqueça as massagens caras: este massajador acaba com a celulite e o preço caiu mais de metade

Com mais de 24 mil avaliações e uma classificação de 4,5 estrelas, a base líquida Infallible 32H Fresh Wear da L'Oréal Paris conquistou um lugar de destaque entre os produtos de maquilhagem mais populares. A fórmula leve, respirável e de longa duração oferece uma cobertura eficaz de até 32 horas, com acabamento natural e luminoso. É ideal para quem procura um resultado impecável sem sensação de peso na pele.

Com proteção solar e vitamina C, esta base ajuda a manter a pele cuidada ao longo do dia. A sua fórmula leve deixa a pele respirar e garante um acabamento uniforme e natural. Além disso, é resistente à água, não se transfere e adapta-se bem a vários tipos de pele — até às mais oleosas ou com tendência a imperfeições.

Com 19 tonalidades disponíveis, esta base líquida garante uma aplicação simples e eficaz, graças à sua textura fluida e ao doseador prático. Entre os testemunhos de quem já experimentou, destacam-se elogios à durabilidade, ao acabamento natural e ao conforto durante o uso, mesmo em dias quentes. Por pouco mais de 6€, esta é uma oportunidade rara de adquirir um produto de qualidade superior por um preço altamente competitivo.

O Prime Day é um evento exclusivo para membros Amazon Prime, que decorre até 11 de julho, com milhares de ofertas temporárias. Para aceder a estas promoções, basta aderir ao serviço Amazon Prime — é possível iniciar com uma experimentação gratuita de 30 dias, sem compromisso. A adesão dá ainda acesso a entregas rápidas e gratuitas, ao catálogo de filmes e séries do Prime Video, armazenamento de fotos e outras vantagens adicionais.

Adquira a base aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.