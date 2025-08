Maquilhagem depois dos 40: este vídeo tem truques que são ouro. E mudou o nosso rosto!

Com o passar dos anos, adaptar a maquilhagem à nova estrutura do rosto pode fazer toda a diferença. A criadora de conteúdos @danigodoyoficial partilhou um vídeo que se tornou viral entre quem procura realçar a beleza depois dos 40 e o truque principal está numa linha imaginária que define tudo.

Chama-se “linha do não” que divide as maçãs do rosto para baixo. Tudo o que for aplicado abaixo dessa linha pode comprometer o efeito lifting, fazendo o rosto parecer mais descaído.

Segundo Dani Godoy, é essencial respeitar esta orientação em cada passo da maquilhagem:

Contorno: deve ser aplicado acima da 'linha do não', para definir o rosto sem o “puxar para baixo”.

deve ser aplicado acima da 'linha do não', para definir o rosto sem o “puxar para baixo”. Blush: deve assentar no ossinho da maçã do rosto e subir em direção às têmporas, mantendo uma distância de dois dedos do nariz.

deve assentar no ossinho da maçã do rosto e subir em direção às têmporas, mantendo uma distância de dois dedos do nariz. Corretor: mais concentrado nos cantos interno e externo dos olhos, para levantar o olhar e disfarçar sinais de cansaço.

mais concentrado nos cantos interno e externo dos olhos, para levantar o olhar e disfarçar sinais de cansaço. Sombra: deve acompanhar esta linha imaginária, com um esfumado sempre direcionado para cima.

Veja o vídeo: