Eis o truque para remover manchas de maquilhagem da roupa (e é com um produto de cabelo)

As manchas de maquilhagem, sobretudo nas golas de camisas brancas ou em camisolas claras, são das mais difíceis de remover. Para quem usa base, corretor ou BB cream no dia a dia, este problema é recorrente e super frustrante. Basta vestir-se ou despir-se com menos cuidado para que o produto fica logo marcado no tecido.

No entanto, existe uma solução para este problema que nos surpreendeu. A criadora de conteúdos Lucía Lipperheide garante que a laca para o cabelo pode ser o produto ideal para a proteção da roupa contra estas manchas.

Como funciona?

Pulverizar um pouco de laca sobre as zonas da roupa mais propensas ao contacto com maquilhagem — como golas ou ombros — cria uma camada protetora invisível. Esta película impede que os pigmentos da maquilhagem penetrem nas fibras do tecido, funcionando como uma espécie de “escudo”.

Segundo a especialista, a laca não altera a textura da roupa, seca rapidamente e não deixa resíduos. Além de evitar manchas, também pode ajudar a eliminá-las, já que a sua composição contém álcool e outros ingredientes com propriedades de limpeza.