Nem bicarbonato de sódio, nem água oxigenada. É assim que elimina nódoas de maquilhagem da roupa

Quem usa maquilhagem, sabe o quão fácil pode ser acabar com uma mancha de base ou de batom na gola de uma camisola. Basta estar um pouco mais desatento que lá fica a nódoa que é um verdadeiro pesadelo de se tirar.

Já muito falámos aqui dos milagres do bicarbonato de sódio e até da água oxigenada para eliminar as mais variadas nódoas. Mas parece que para a maquilhagem, há um outro produto muito eficaz.

A dica foi partilhada por Chantel Mila na sua página de TikTok @mama_mila_. A criadora de conteúdo que partilha várias dicas de limpeza com os seus cerca de 1,5 milhões de seguidores garante que a espuma depilatória faz maravilhas na hora de eliminar manchas de maquilhagem de camisolas.

Chantel recomenda que se use espuma depilatória – não gel – e que se coloque diretamente na mancha de maquilhagem que está no tecido. Deixe atuar por cerca de 10 minutos e esfregue com uma escova ou com um pano. Vai reparar que a nódoa começa a desaparecer. Depois é só lavar normalmente.

Veja como se faz no vídeo abaixo.