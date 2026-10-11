De cara lavada e sem filtros: Bernardina Brito responde a crítica sobre a aparência e revela como é sem maquilhagem

Bernardina Brito recorreu às redes sociais para responder a uma crítica sobre a sua aparência. Atenta às mensagens que recebe dos seguidores, a ex-concorrente de vários realities da TVI decidiu esclarecer uma seguidora que manifestou curiosidade em vê-la sem maquilhagem.

"Gostava de a ver sem maquilhagem", escreveu a internauta. A resposta de Bernardina Brito não tardou. "Se fosse atenta, iria perceber que por norma ando sempre sem maquilhagem", afirmou.

Mas a reação não ficou por aqui. Numa publicação acompanhada por uma fotografia em que surge com o rosto ao natural, a figura pública explicou que costuma reservar a maquilhagem para ocasiões específicas, como eventos ou compromissos profissionais.

"Há pessoas que não conseguem viver com a ideia de que há muitas pessoas bonitas neste mundo com ou sem maquilhagem", começou por escrever. "Por norma, uso maquilhagem em eventos ou para trabalho. No dia a dia, nem creme coloco…", acrescentou.

"Sinto-me bonita sem maquilhagem"

Na mesma mensagem, Bernardina Brito fez questão de esclarecer que a maquilhagem não é uma preocupação constante na sua rotina e que se sente bem com a própria imagem independentemente de a usar ou não.

"Com isto, quero dizer que me sinto bonita sem maquilhagem e com maquilhagem ainda me sinto mais bonita. Mas de todo que vivo com a preocupação de me maquilhar", concluiu.

A publicação foi acompanhada por uma fotografia em que a ex-concorrente surge sem maquilhagem, ilustrando a mensagem que quis transmitir aos seguidores.

Com esta resposta, Bernardina Brito aproveitou um comentário sobre a sua aparência para explicar os seus hábitos e afirmar a confiança que sente na própria imagem, com ou sem maquilhagem.

Veja a fotografia partilhada por Bernardina Brito na galeria que preparámos para si.