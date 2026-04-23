Adeus a vírus e bactérias: Esta máquina de vapor de 50€ desinfeta a casa em minutos

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Há zonas da casa onde a limpeza habitual nem sempre chega: azulejos com marcas, juntas escurecidas, gordura acumulada ou tecidos a precisar de um refresh. Para quem gosta de manter tudo impecável, esta máquina a vapor da Taurus pode fazer a diferença. Neste momento, está com 16% de desconto e baixou de 65,85€ para 55,09€.

Desinfeção total sem usar químicos

O grande trunfo deste modelo é a sua capacidade de eliminar 99% de vírus e bactérias apenas com a força do vapor. Com uma potência de 1050 W, o aparelho aquece em apenas 3 minutos, libertando um jato de vapor constante que derrete a gordura e a sujidade mais persistente. É a solução ideal para quem tem crianças ou animais em casa e prefere evitar o uso excessivo de produtos químicos agressivos.

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Um acessório para cada canto da casa

Ao contrário dos aspiradores comuns, esta máquina a vapor vem equipada com 7 acessórios que a tornam incrivelmente versátil. Desde um bocal inclinado para os cantos das casas de banho até acessórios específicos para vidros e tecidos, nada fica esquecido. Pode ser usada para renovar o aspeto dos estofos do sofá, limpar as janelas sem deixar marcas ou até higienizar o interior do carro com total eficácia.

Prática, leve e fácil de usar

Com apenas 1,6 kg, o manuseamento é extremamente simples e não cansa o braço, mesmo em sessões de limpeza mais longas. O cabo de 3 metros garante a liberdade de movimentos necessária para chegar a todo o lado sem ter de trocar constantemente de ficha. No fundo, é aquele tipo de ajudante doméstico que, por apenas 55€, transforma as tarefas pesadas numa rotina muito mais rápida e higiénica.

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