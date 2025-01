O preço desta máquina de café da Bosch caiu mais de 60%. Faz até 40 especialidades

Este artigo pode conter links afiliados*

A hora do café tornou-se um dos momentos mais valorizados do dia. Seja para começar a manhã com energia ou para uma pausa reconfortante durante o trabalho, este pequeno ritual ganhou uma nova dimensão nos últimos anos. E quando surge a oportunidade de ter uma máquina que faz várias especialidades diferentes por menos de 50 euros, vale a pena prestar atenção. A Bosch Tassimo Finesse, que antes custava 116,89 euros, está agora disponível por 45 euros.

Café de barista com um só toque

"É super fácil de usar e o café sai fantástico!", partilha uma utilizadora. Basta escolher a bebida pretendida e pressionar um botão - a máquina faz o resto, ajustando automaticamente a quantidade de água e a temperatura para cada tipo de café. Para quem gosta de um sabor mais intenso, basta manter o botão pressionado durante três segundos. "No escritório em casa, quero apenas beber os meus dois cafés com leite com o mínimo de esforço possível. Para mim, é perfeita", revela outro utilizador.

Uma variedade surpreendente de bebidas

"Para quem quer variedade sem complicações, é uma excelente escolha", confirma um utilizador satisfeito. Com o sistema de cápsulas Tassimo, é possível preparar desde um café expresso tradicional a um cappuccino cremoso, passando por chocolate quente e chá. "A máquina é versátil e cada bebida sai sempre na temperatura certa", partilha outro comprador, destacando a consistência na preparação.

Uma máquina que se adapta ao seu espaço

Com um design moderno em preto e dimensões compactas, esta máquina de café adapta-se facilmente a qualquer ambiente. "O design é muito elegante, parece futurista. E o melhor é que faz exatamente aquilo para que foi feita: um café excelente", partilha um utilizador. Com depósito suficiente para várias bebidas ao longo do dia esta máquina tem conquistado os consumidores, mantendo uma avaliação de 4,5 estrelas

