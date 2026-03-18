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Diga adeus às cápsulas: esta máquina de 60€ é a mais vendida da Amazon

Com mais de mil compras no último mês, esta cafeteira de 60€ é a solução ideal para quem quer poupar.
IOL
Hoje às 11:23

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Máquina de café Cecotec Power Espresso 20
Máquina de café Cecotec Power Espresso 20

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Se é fã de café, tal como nós, sabe bem que os gastos mensais com este hábito podem facilmente ultrapassar o que seria aceitável. É precisamente por isso que cada vez mais pessoas estão a trocar a conveniência das cápsulas pelo café moído tradicional. No topo desta mudança está a Cecotec Power Espresso 20, a máquina número 1 em vendas na Amazon na categoria de cafeteiras expresso. Por apenas 60 €, este equipamento profissional permite-lhe recuperar a liberdade de escolha: pode usar qualquer marca de café moído disponível no mercado. Seja fiel aos lotes da Delta, Sical ou Nicola, ou prefira experimentar marcas brancas e lotes artesanais, o resultado será sempre um café expresso com o creme e o aroma que costumamos encontrar nas melhores pastelarias.

Qualidade de cafetaria com 20 bares  de pressão

A grande vantagem de regressar ao café moído é a poupança direta em cada chávena, mas sem abdicar da qualidade. Esta máquina conta com 20 bares de pressão e 850W de potência, o que garante a força necessária para extrair todo o sabor do café sem o queimar. O resultado é aquela camada de creme dourada e densa que tanto apreciamos num café de rua.

Benefícios exclusivos?
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  • Versatilidade no serviço: O braço de dupla saída inclui dois filtros, permitindo-lhe preparar um ou dois cafés em simultâneo.
  • Temperatura ideal: A superfície aquecedora de chávenas no topo do equipamento evita o choque térmico, mantendo a bebida quente por mais tempo.
  • Espuma de leite cremosa: O vaporizador orientável é perfeito para quem não dispensa um galão ou um cappuccino com espuma firme e profissional.

Adquira a máquina de café aqui

A escolha de mil utilizadores todos os meses

O facto de ter somado mais de mil compras no último mês e manter uma média de 4,1 estrelas na Amazon reflete a satisfação de quem já fez a transição. Além da performance, a facilidade de manutenção é um dos pontos mais elogiados, graças ao depósito de água de 1,5 litros e ao tabuleiro de recolha de gotas desmontável, que simplificam a limpeza diária. Se procura uma solução que une qualidade profissional e poupança real, esta máquina de 20 bares é a escolha inteligente para 2026.

Como resume um dos milhares de compradores satisfeitos: "Mudar das cápsulas para esta máquina foi a melhor decisão económica que tomei. O café sai muito mais saboroso, quente e a poupança na carteira nota-se logo na primeira semana". Se procura um café de qualidade profissional por uma fração do custo habitual, esta Cecotec é o investimento mais inteligente para a sua cozinha em 2026.

Benefícios exclusivos?
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máquina de café cecotec

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