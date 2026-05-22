Alerta, dependentes de café: esta máquina portátil vai ser a salvação na praia e viagens

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Para muitas pessoas (e em Portugal, são mesmo muitas), beber café passou de ritual a uma certa dependência. E é precisamente a pensar nesses “dependentes de café” que começam a surgir gadgets capazes de transformar qualquer praia, viagem de carro ou piquenique num improvisado café expresso ao ar livre. E quente!

A nossa mais recente descoberta é esta máquina de café expresso portátil. A Yospinber 3 em 1 é uma máquina compacta, leve e recarregável que cabe praticamente ao lado de uma garrafa de água numa mochila. Pesa cerca de 700 gramas e foi desenhada para acompanhar escapadinhas, viagens longas, campismo ou simplesmente aqueles dias em que apetece fugir da rotina sem abdicar do café.

O conceito é simples, mas surpreendentemente prático: basta colocar água e café (em cápsula pequena, cápsula grande ou café moído) carregar num botão e esperar alguns minutos. A máquina aquece automaticamente a água entre os 86 e os 92 graus e utiliza uma pressão de 20 bar para extrair o expresso, algo que normalmente associamos a máquinas muito maiores e de cozinha.

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Na prática, significa que é possível tirar um café quente no carro, na praia ou no meio da natureza sem precisar de ligar a máquina à corrente naquele momento. A bateria de 7500 mAh pode ser carregada por USB-C, numa tomada, powerbank ou até no automóvel.

Mas o que parece conquistar mais quem já a experimentou é precisamente a combinação entre tamanho e versatilidade. Nas avaliações online, vários utilizadores destacam a facilidade de transporte e o facto de funcionar tanto com cápsulas como com café moído. “É extremamente cómoda para viagens ou para o escritório”, escreve um cliente. Outro destaca que “o expresso sabe tão bem como o de uma máquina de cápsulas tradicional”.

Há também um detalhe importante: ao contrário de muitas máquinas portáteis semelhantes, esta aquece efetivamente a água sozinha. E isso faz toda a diferença quando se está longe de tudo, seja num amanhecer na praia, numa pausa durante uma caminhada ou numa viagem de carro interminável. E para quem leva o café realmente a sério, isso pode valer ouro.

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