Esta máquina de café linda não tem o preço que imagina. E há em 8 cores

Somos da opinião que, quanto mais agradável for o espaço à nossa volta, melhor será a nossa disposição e mais tempo vamos passar a usufruir dele. Ora, não podemos ficar indiferentes a esta máquina de café de estilo retro, que é tão bonita que podíamos passar horas só a olhar para ela. É isto que os objetos bonitos fazem, fazem-nos querer estar em casa e ficamos bem-dispostos só de olhar para eles. Mas não é só uma máquina bonita - com mais de 3.200 avaliações na Amazon e uma sólida média de 4,1 estrelas, a CREATE THERA RETRO conquistou o coração de quem a escolheu.

Café de barista em casa

Para os amantes de café, esta máquina semi-automática tem tudo o que é preciso para preparar bebidas dignas de uma cafetaria. O termómetro integrado ajuda a conseguir a temperatura ideal, enquanto o sistema de alta pressão garante um café encorpado e aromático. O depósito de 1,25 litros é perfeito para famílias, e o vaporizador ajustável permite criar aquela espuma de leite cremosa, essencial para cappuccinos e macchiatos.

Design inteligente

O braço com saída dupla permite fazer dois cafés em simultâneo, ideal para quem recebe amigos ou para casais que começam o dia juntos. A bandeja de gotejamento removível facilita a limpeza, e o suporte superior para chávenas mantém-nas sempre à temperatura ideal.

Cores para todos os gostos

A máquina está disponível em várias cores, desde o terracota mate ao rosa suave, passando pelo azul céu. O acabamento mate combinado com detalhes em madeira confere-lhe um toque sofisticado que se adapta a qualquer decoração. O mostrador analógico central, emoldurado num aro dourado, é um pormenor que faz toda a diferença.

O que dizem as avaliações

Com centenas de avaliações positivas na Amazon, os comentários são reveladores da qualidade desta máquina. Uma compradora entusiasta partilha: "Estou encantada! Depois de experimentar uma máquina caríssima voltei à CREATE porque, para além de ter um design tão precioso, faz um café maravilhoso e a espuma de leite é uma maravilha. E tudo isto por um preço tão reduzido". A durabilidade é outro ponto forte mencionado: "Já há dois anos que tenho a cafeteira. Fazemos um montão de cafés com ela e continua a funcionar como no primeiro dia. Esteticamente é impressionante", relata outra utilizadora.

A facilidade de utilização é frequentemente elogiada: "É uma máquina muito intuitiva, permite fazer cafés na quantidade que desejar, aquecer e/ou espumar leite e tirar água quente para chá". O design recebe elogios constantes: "Esteticamente combina muito bem com a minha cozinha e os detalhes de imitação de madeira dão-lhe um toque muito bonito". Uma compradora resume: "Fácil de usar, tem uma imagem linda e, ainda por cima, faz um café excelente... Que mais posso pedir?"

