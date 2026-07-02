Viciados em café! Esta máquina de cápsulas está com 36% de desconto na Amazon

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Com 4,4 estrelas em 632 avaliações e o selo de Escolha da Amazon, a máquina de cápsulas Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS está atualmente disponível por 54,89€, menos 36% do que o preço recomendado de 86,40€. O modelo inclui ainda três embalagens de café na compra.

Vale a pena referir que o aparelho é compatível apenas com cápsulas Nescafé Dolce Gusto, não funcionando com outros formatos, como as cápsulas Nespresso. Felizmente, este tipo de cápsulas é fácil de encontrar em Portugal, estando disponível em cadeias como Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché e El Corte Inglés, além de plataformas online como a própria Amazon.

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Café pronto em 40 segundos

Este equipamento funciona com um sistema de alta pressão de até 15 bares, garantindo um resultado com boa espuma e sabor equilibrado. O aquecimento rápido permite ter a bebida pronta em apenas 40 segundos, o que torna o processo bastante ágil, mesmo em manhãs mais apressadas.

Mais de 30 bebidas à escolha

Para além do café expresso tradicional, a máquina permite preparar gran lungo, cappuccino, chocolate quente, chás e bebidas frias, somando mais de 30 opções diferentes consoante as cápsulas utilizadas. O funcionamento é manual: basta inserir a cápsula e mover a alavanca para iniciar a preparação.

Compacta e eficiente

Com um depósito de 0,8 litros, este aparelho foi pensado para espaços reduzidos, sendo indicado tanto para cozinhas pequenas como para escritórios. O modo eco e o desligamento automático ao fim de um minuto contribuem para um consumo energético mais controlado, enquanto a bandeja de gotejamento ajustável em três níveis se adapta a diferentes tamanhos de chávena.

O que dizem os clientes

As avaliações destacam sobretudo a compacidade e a rapidez do aparelho. Uma utilizadora refere que a máquina é compacta e prática, ideal tanto para cozinhas pequenas como para o escritório, acrescentando que aquece rapidamente e é fácil de limpar. Outro comprador considera-a pequena mas eficiente, elogiando a potência mesmo com o tamanho reduzido. Outra pessoa que adquiriu o produto sublinha simplesmente que faz um bom café, enquanto outro utilizador destaca a possibilidade de regular a quantidade de café, ao contrário de outras máquinas totalmente automáticas.

Vale a pena?

Para quem procura uma máquina de cápsulas compacta, rápida e com boa relação qualidade-preço, este modelo da Krups reúne as características certas, sobretudo enquanto o desconto atual se mantém disponível.

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