Estas máquinas de café profissionais vendem-se aos milhares. E custam pouco mais de 70 euros

Para quem não passa sem um bom café, este pode ser um hábito dispendioso - especialmente quando somos exigentes com o resultado final. Foi por isso que a Cecotec Power Espresso 20 chamou a nossa atenção: com uma classificação de 4.1 em 5 estrelas e mais de 3 mil compras no último mês, é um dos produtos mais vendidos da Amazon na categoria Casa e Cozinha. E não é difícil perceber porquê: por 71,06€, oferece tudo o que precisa para desfrutar de um café perfeito em casa.

Uma máquina completa

Com 20 bares de pressão e 850W de potência, esta máquina faz muito mais do que um simples café. Pode preparar dois cafés ao mesmo tempo, graças ao braço com saída dupla e dois suportes que permitem encher uma ou duas chávenas de cada vez. Para quem aprecia bebidas com leite, o vaporizador orientável transforma leite em espuma cremosa, essencial para cappuccinos ou lattes. "Estou apaixonada, deixa o leite cremoso como eu gosto", partilha uma utilizadora.

A colher doseadora incluída facilita a medição exata do café, garantindo sempre o melhor sabor, e também pode ser usada para prensar o café, o que intensifica o aroma.

Prática e bonita

O design moderno em preto e aço inoxidável adapta-se a qualquer cozinha. "É muito bonita em termos de design e o funcionamento é super fácil", explica uma compradora satisfeita. Os botões com indicadores luminosos tornam a utilização ainda mais intuitiva: basta escolher a função que deseja, e em segundos terá o café perfeito.

Além disso, a máquina conta com um depósito de água removível de 1,6 litros, o que reduz a necessidade de encher frequentemente, e uma bandeja para aquecer chávenas. Esta função não só evita o contraste térmico como realça o aroma e a intensidade do café.

Ideal para toda a família

"Para uma família, e pelo preço que tem... é uma maravilha. Não vale a pena gastar fortunas noutras se não vai fazer 10 cafés por dia", resume uma utilizadora. A facilidade de uso e a qualidade do café são constantemente elogiadas: "Tenho-a há uns meses e foi um acerto total. Faz os cafés perfeitos."

Outra funcionalidade prática é a bandeja de gotejamento removível, que facilita a limpeza, e o facto de ser compatível com café moído, permitindo personalizar a experiência.

Atualmente disponível por 71,06€ esta máquina prova que é possível ter café de qualidade em casa sem fazer um grande investimento.

