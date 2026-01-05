Facebook Instagram
Porquê ir ao café quando pode ter expresso cremoso em casa? Conheça a máquina mais vendida da Amazon

Quando o café em casa começa a saber mesmo bem, o dia muda logo de tom.
A bateria do iPhone nunca chega ao fim do dia? Encontrámos um power bank magnético por 22€

Há pequenos rituais que fazem diferença na rotina, e o café é um deles. Para quem gosta de começar o dia com calma, ou fechar uma refeição com um expresso como deve ser, esta máquina da Cecotec tem-se destacado na Amazon. A Power Espresso 20 é atualmente uma das cafeteiras de expresso mais vendidas da plataforma, custa 59 euros e teve mais de três mil compras só no último mês. Um número que diz muito sobre a confiança de quem já a usa.

Com 20 bares de pressão e 850W de potência, prepara cafés intensos, com creme consistente, daqueles que lembram o balcão do café do costume. Dá para tirar dois cafés ao mesmo tempo e ainda preparar bebidas com leite graças ao bico de vapor ajustável. Quem gosta de cappuccinos ou lattes costuma referir a textura da espuma. “Deixa o leite bem cremoso, como eu gosto”, escreve uma utilizadora.

Visualmente, também ajuda. O acabamento em preto e aço inoxidável encaixa facilmente em cozinhas mais modernas ou clássicas. Os botões são simples de usar e os indicadores luminosos tornam tudo bastante intuitivo, mesmo para quem nunca teve uma máquina deste género. Há ainda uma bandeja para aquecer chávenas, um detalhe que acaba por fazer diferença no aroma e na experiência do café.

No dia a dia, é uma máquina pensada para facilitar. O depósito de água é removível e tem 1,6 litros, o que evita enchimentos constantes, e a bandeja de gotejamento sai facilmente para limpar. Funciona com café moído, o que permite escolher o sabor e a intensidade ao gosto de cada um. Para muitas famílias, acaba por ser aquele investimento certeiro que transforma o café de casa num pequeno prazer diário.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

