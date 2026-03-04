Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Descobertas

Cápsulas Nespresso, Dolce Gusto ou café moído? É a máquina de café mais bonita da Amazon e está com desconto

Transforme a sua bancada num verdadeiro bar de café moderno com este modelo ultra compacto que é tão bonito quanto funcional.
IOL
Hoje às 11:21

Este artigo pode conter links afiliados*

Máquina de café CREATE / THERA STUDIO
Máquina de café CREATE / THERA STUDIO
ASICS a 30 euros? Sim, a marca de eleição para caminhar está com um preço imbatível

Se é daquelas pessoas que valoriza tanto o sabor do café como a estética da sua casa, a CREATE Thera Studio foi desenhada a pensar em si. Com um design de inspiração nórdica, minimalista e muito sofisticado, este aparelho consegue a proeza de ocupar pouquíssimo espaço na bancada enquanto oferece uma versatilidade sem rivais no mercado. Atualmente, pode encontrá-la na Amazon com um desconto de 24%, o que coloca o preço final nuns muito apelativos 58,86€.

A grande inovação deste modelo reside no seu sistema de três adaptadores amovíveis, que permitem utilizar cápsulas Nespresso, Dolce Gusto ou o tradicional café moído. Esta liberdade de escolha é um dos pontos mais elogiados pelos utilizadores, que deixam de estar limitados a apenas um sistema de cápsulas. Além da flexibilidade, a máquina garante um resultado profissional graças aos seus 19 bares de pressão e 1450W de potência, extraindo o máximo aroma e criando aquela camada de creme perfeita que todos procuramos num expresso.

O controlo é feito através de um moderno painel tátil no topo da máquina, onde pode programar a quantidade exata de água para um café curto ou longo, ajustando-o ao seu gosto pessoal. Para quem tem uma rotina agitada, a facilidade de limpeza é outro trunfo, já que as peças não elétricas podem ser lavadas na máquina de lavar loiça. Como refere quem já a comprou, é uma máquina robusta, de qualidade e que não falha na entrega de um café quente e encorpado.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

A CREATE Thera Studio é o investimento ideal para quem procura uma solução "tudo-em-um" sem comprometer o estilo da cozinha. Por menos de 60€, leva para casa um aparelho que não só é compatível com os sistemas mais populares, como ainda lhe permite usar café moído de forma simples e limpa. Se o seu objetivo é ter liberdade de escolha e um toque de elegância no seu dia a dia, esta promoção da Amazon é a oportunidade que não deve deixar escapar.

Adquira aqui

máquina de café

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
ASICS a 30 euros? Sim, a marca de eleição para caminhar está com um preço imbatível
Precisa de um telemóvel com boa câmara? Este Xiaomi custa 132€ e faz fotos incríveis
Adeus, Dyson? O aspirador sem fios de 75€ que está a deixar a Amazon rendida
Por 43 euros: estes ténis Adidas fazem lembrar o modelo Samba
A air fryer XXL de marca que todos querem está a metade do preço: apenas 64€
A mala de cabine de 32€ que resolve o drama das medidas na Ryanair e Vueling
Programe as refeições do seu cão pelo telemóvel. Sim, já é possível e não é caro
Essencial no guarda-roupa: este básico da Levi's está a 15 euros na Amazon
Mais Vistos
00:03:14
Secret Story
Diogo nomeia-se a ele próprio como planta da casa. Esta foi a reação dos restantes concorrentes
tvi
00:02:24
Secret Story
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"
tvi
00:01:46
Secret Story
Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega
tvi
00:04:13
Secret Story
Tenso: Ana nomeia Ricardo João como planta da casa e recebe resposta polémica
tvi
Destaques IOL
Tragédia
"Foi recuperado inconsciente": morreu jovem de 25 anos que participava num reality show
Justiça
Avó deserdou neta e alegou ausência de visitas. Mas o tribunal reverteu ao analisar mensagens de WhatsApp
Saude
Esta fruta pequena é um verdadeiro superalimento: tem mais vitamina C do que a laranja e reduz o colesterol
Dicas
Este produto da Mercadona é elogiado por quem o experimenta: elimina nódoas difíceis e devolve o branco às peças
Mais Lidas
ERS
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
cnn
Rita Rosendo
O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto
Atualidade
IPMA emite aviso de mau tempo para vários distritos a partir de quinta-feira. Estas são as horas a reter
away
Ataques no Irã
"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão
cnn
Comida
Largou a carreira por uma carrinha em Portugal e um só prato japonês
versa
Guerra
Torpedo disparado por submarino: guerra escala após ataque que não se via desde a Segunda Guerra Mundial
cnn