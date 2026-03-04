Cápsulas Nespresso, Dolce Gusto ou café moído? É a máquina de café mais bonita da Amazon e está com desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Se é daquelas pessoas que valoriza tanto o sabor do café como a estética da sua casa, a CREATE Thera Studio foi desenhada a pensar em si. Com um design de inspiração nórdica, minimalista e muito sofisticado, este aparelho consegue a proeza de ocupar pouquíssimo espaço na bancada enquanto oferece uma versatilidade sem rivais no mercado. Atualmente, pode encontrá-la na Amazon com um desconto de 24%, o que coloca o preço final nuns muito apelativos 58,86€.

A grande inovação deste modelo reside no seu sistema de três adaptadores amovíveis, que permitem utilizar cápsulas Nespresso, Dolce Gusto ou o tradicional café moído. Esta liberdade de escolha é um dos pontos mais elogiados pelos utilizadores, que deixam de estar limitados a apenas um sistema de cápsulas. Além da flexibilidade, a máquina garante um resultado profissional graças aos seus 19 bares de pressão e 1450W de potência, extraindo o máximo aroma e criando aquela camada de creme perfeita que todos procuramos num expresso.

O controlo é feito através de um moderno painel tátil no topo da máquina, onde pode programar a quantidade exata de água para um café curto ou longo, ajustando-o ao seu gosto pessoal. Para quem tem uma rotina agitada, a facilidade de limpeza é outro trunfo, já que as peças não elétricas podem ser lavadas na máquina de lavar loiça. Como refere quem já a comprou, é uma máquina robusta, de qualidade e que não falha na entrega de um café quente e encorpado.

A CREATE Thera Studio é o investimento ideal para quem procura uma solução "tudo-em-um" sem comprometer o estilo da cozinha. Por menos de 60€, leva para casa um aparelho que não só é compatível com os sistemas mais populares, como ainda lhe permite usar café moído de forma simples e limpa. Se o seu objetivo é ter liberdade de escolha e um toque de elegância no seu dia a dia, esta promoção da Amazon é a oportunidade que não deve deixar escapar.

