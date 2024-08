Já pode fazer café expresso em qualquer lado sem eletricidade. Estamos fãs deste gadget

O café é talvez das bebidas mais consumidas do mundo e Portugal é um dos países em que mais se bebe café – cerca de 1,41 chávenas per capita, de acordo com dados do site Cafely. E se há muita gente que não gosta do famoso expresso, quem é realmente apreciador tem dificuldade em passar sem ele.

Ter máquina de café em casa pode não ser difícil: há várias opções, de cápsulas, pó ou pastilha, disponíveis com vários preços. Mas quando não há uma tomada à mão, qual é a melhor solução? Descobrimo-la na Amazon Espanha. Trata-se da máquina de expresso elétrica Outin Nano.

Esta máquina de café portátil foi pensada para ser usada em todo o lado, até quando se está longe de uma tomada. Dá para tirar um belo expresso na praia, no meio da montanha ou até numa viagem longa de carro. Também pode ser uma boa opção para quem vive numa casa pequena e já não tem espaço para uma máquina maior. Outra grande vantagem é que é compatível tanto com café em pó como com cápsulas da Nespreso.

A Outin Nano pesa apenas 700 gramas e é extremamente compacta para poder ser facilmente guardada numa mala. Ao contrário de muitas outras opções no mercado, a máquina aquece a água – demora cerca de três minutos a fazê-lo – e depois tira um belo expresso graças à pressão de 20 bares.

Esta máquina não tira café quando está ligada à corrente o que poderá ser um ponto contra para quem a pretende usar apenas em casa. No entanto, por ter uma bateria de 7500 mAh, garante que a água é aquecida e o expresso feito. Se colocar água fria, a bateria dá para até cinco cafés. Se conseguir por água já fervida, é possível tirar até 200 cafés com uma carga, refere a marca no seu site. O carregamento depois pode ser feito no carregador do automóvel, com uma powerbank ou numa tomada normal.

A máquina de expresso Outin Nano está à venda na Amazon Espanha por 152,47 euros. Está disponível em cinco cores: branco, rosa, verde floresta, preto e verde-azulado. A entrega é gratuita para quem for subscritor do Prime.