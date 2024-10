A máquina de café mais vendida na Amazon está a menos de metade do preço habitual

Este artigo pode conter links afiliados*

Este artigo pode conter links afiliados*

Se é como nós e não vive sem café, sabe bem como uma boa máquina faz toda a diferença no dia a dia. A verdade é que o dia só começa depois do nosso expresso, o momento de manhã em que aproveitamos para relaxar, saborear o café lentamente e só depois, quando sentimos a energia, é que pousamos a chávena e estamos prontos para o que vier.

Já andávamos de olho nesta máquina, que é um dos produtos mais vendidos da Amazon e tem uma média de 4,6 estrelas. Agora, ao ver que está com mais de 50% de desconto, sabemos que é a altura certa para investir neste pequeno eletrodoméstico que promete tornar as nossas manhãs muito mais agradáveis. Outra boa notícia é que a Philips L'OR Barista é compatível com cápsulas Nespresso, oferecendo ainda mais opções para quem adora café.

Café para dois ou um expresso duplo? A escolha é sua

O que torna a Philips L'OR Barista especial é a sua capacidade de preparar dois cafés ao mesmo tempo ou um café duplo numa única chávena. Pode optar por usar cápsulas simples ou duplas, conforme o seu gosto ou a ocasião. Se está com pressa ou se quer saborear um expresso com alguém, esta máquina adapta-se às suas necessidades. E a tecnologia de reconhecimento de cápsulas faz o resto: identifica o tipo e o tamanho da cápsula, ajustando automaticamente o tipo de café.

Adquira a máquina aqui

19 barras de pressão para um café cheio de sabor

Com esta máquina, é possível personalizar a sua experiência de café. Quer um ristretto intenso para acordar? Um expresso clássico para o meio da tarde? Ou um café mais longo para uma pausa? A L'OR Barista permite tudo isto, garantindo sempre uma extração perfeita graças às 19 barras de pressão, que asseguram um café saboroso.

Um toque de sofisticação na sua cozinha

Compacta, mas com presença, encaixa-se perfeitamente em qualquer cozinha, independentemente do espaço. O acabamento elegante em preto adiciona um toque moderno, e o depósito de cápsulas usadas permite que não tenha de se preocupar em esvaziá-lo constantemente.

Avaliações que confirmam a qualidade

Com uma média de 4,6 estrelas, a Philips L'OR Barista tem conquistado elogios de utilizadores de vários países. Comentários como “relação qualidade-preço imbatível” e “design compacto, ideal para qualquer cozinha” destacam-se, assim como as várias referências à qualidade do café: “o café que faz é bom, com espuma e muito quente” e “muito melhor que os cafés da maior parte das cafetarias”. A facilidade de uso é outro ponto forte: “fácil de usar e limpar”, “versátil, ideal para fazer dois cafés ao mesmo tempo”. Muitos ainda afirmam que “por este preço, compraria outra sem pensar duas vezes”.

Adquira a máquina aqui

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

