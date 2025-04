Ainda não tem máquina de café? Esta passou de 100 para 60 euros e os utilizadores adoram

Este artigo pode conter links afiliados*

Pequena, potente e com 45% de desconto: a máquina de café está a voar das prateleiras da Amazon

Se é como nós e enquanto não beber a sua chávena de café o dia não começa, então este artigo é para si. Foi ao pesquisar nas ofertas da Amazon que nos deparámos com uma excelente oportunidade: a NESCAFÉ DOLCE GUSTO Mini Me com um desconto de 45%, passando de 121,45€ para 66,95€. Compacta, intuitiva e elegante, esta máquina tem conquistado os utilizadores. "Bastante fácil de utilizar, bastante intuitiva, adoro que seja pequena e o seu design é bastante delicado. Também é fácil de limpar," partilha um dos compradores satisfeitos.

Da chávena de expresso ao cappuccino perfeito

Esta máquina de cápsulas oferece um sistema multi-bebidas com pressão de até 15 bares (o que garante a extração ideal dos aromas do café), proporcionando um resultado perfeito para cada tipo de bebida. Com desligamento automático após 30 minutos de inatividade, é também uma opção energeticamente eficiente.

Os utilizadores destacam particularmente a sua eficiência: "O café fica pronto rapidamente e a água aquece em segundos," comenta uma cliente. Além do café expresso tradicional, permite preparar várias bebidas como cappuccino, chocolate quente e chá, sendo bastante versátil para diferentes gostos e momentos do dia.

Design compacto e utilização intuitiva

Extremamente compacta (24,5 x 32,5 x 16,1 cm), ocupa pouco espaço na bancada da cozinha e o seu reservatório de água removível facilita a utilização diária. "Adoro o design da máquina e o seu tamanho reduzido. O reservatório retira-se facilmente," confirma outro utilizador. A máquina permite ainda ajustar a quantidade de água de acordo com a preferência, oferecendo flexibilidade na preparação das bebidas. "Após alguns cafés, vai percebendo como ajustar a consistência e intensidade ao seu gosto, seja mais suave, cremoso ou forte," explica um utilizador, comprovando a capacidade da Mini Me de se adaptar às preferências individuais.

