Esta máquina de café dá para todas as cápsulas e está à venda no supermercado com desconto

As cápsulas compatíveis com as máquinas das principais marcas de café vieram trazer alguma liberdade de escolha. Ainda assim, ficamos sempre presos a poucas opções porque o que conta mesmo é a forma da cápsula.

Agora, a máquina de café multicápsula 3 em 1 da marca Princess vem resolver esse problema, estando equipada com três tipos de adaptadores. E está no folheto de oportunidades desta semana do Aldi com um preço reduzido: 74.99 euros.

Esta máquina pode receber cápsulas Nespresso, Dolce Gusto e ESE (espécie de almofadas com invólucro de papel, vendidas por várias marcas como a Delta). O depósito tem capacidade de 600 mililitros e a marca garante que a bomba de alta pressão que fura a cápsula com a pressão ideal para tirar um expresso perfeito.