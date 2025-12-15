Facebook Instagram
Amantes do estilo retro! Esta máquina de café está com desconto até ao Natal e chega antes do Natal

Esta máquina de café retro com acabamento mate está com 23% de desconto até ao Natal
Há 2h e 56min

CREATE / THERA RETRO/Cafeteira Express semiautomática
CREATE / THERA RETRO/Cafeteira Express semiautomática

Este aparador multifunções tem entrega garantida antes do Natal (e está com 50% de desconto)

Para quem gosta de casas com personalidade, objetos bonitos e um certo charme vintage, esta máquina de café encaixa que nem uma luva. O design é claramente retro, com acabamento mate e detalhes em madeira, daqueles que ficam bem à vista na bancada da cozinha. Está disponível em oito cores lindas — arena mate, azul mate, branco mate, moka mate, negro mate, roxo mate, terracota mate e verde sage mate — por isso é fácil escolher uma que combine com o espaço (ou com quem a vai receber). Na Amazon, soma mais de 3.400 avaliações, tem uma média de 4 estrelas, foi comprada mais de 500 vezes só no último mês e, nesta altura, está com 23% de desconto, passando de 109€ para 84€. E sim, a Amazon confirma: chega antes do Natal, seja para oferecer ou para ficar lá em casa.

No dia a dia, é uma máquina pensada para quem quer bom café sem complicações. A potência de 1100W, na prática, significa que aquece rápido e está pronta a usar em poucos minutos. A pressão de 20 bares ajuda a extrair melhor o café, resultando num espresso mais intenso e cremoso. Pode usar café moído normal ou monodoses E.S.E., que são aquelas pastilhas de café já prensadas, ideais para quem quer rapidez e menos sujidade. Dá para tirar um ou dois cafés de cada vez, o depósito de água é grande (1,25 litros) e ainda tem uma bandeja superior que aquece as chávenas.

Outro ponto muito elogiado é o sistema para aquecer e espumar leite — basicamente, um tubo lateral que liberta vapor, permitindo fazer espuma para cappuccinos, lattes ou macchiatos em casa. Uma cliente resume bem a experiência: “Adoro café e gosto de tomar um bom espresso cremoso e cheio de sabor”, explicando que voltou a escolher esta marca depois de más experiências com máquinas mais caras. Outro comentário destaca: “Máquina de café preciosa. Muito bom design e cor perfeita. O café sai bom”. Fácil de limpar, prática e com um visual que não passa despercebido, é o tipo de presente que se usa todos os dias.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão.

