A máquina depiladora de menos de 100 euros que a sua esteticista não quer que descubra

Desde o rosto até à linha do biquíni, esta máquina faz tudo e em qualquer zona do corpo
Pilar Castelo Branco
Há 2h e 39min

Este artigo pode conter links afiliados*

Mulher contente em casa
Mulher contente em casa

Foto: Freepik

Não há nada mais aborrecido do que estar sempre a marcar sessões na esteticista — e, por vezes, pagar preços que se acumulam mês após mês. Mas a verdade é que a depilação definitiva já não é exclusiva dos centros especializados. A tecnologia chegou às casas, e com ela surgiram máquinas de depilação com resultados cada vez mais consistentes. Uma delas é a ICE-COOL, que se destaca por ter uma função de refrigeração integrada e por custar bem menos do que o habitual neste tipo de equipamentos — que raramente ficam abaixo dos 150 euros.

A ICE-COOL é uma máquina de depilação que utiliza tecnologia IPL, combinada com um sistema de arrefecimento que mantém a pele entre os 5 °C e os 15 °C durante o uso. O resultado é uma depilação indolor, sem aquela sensação de calor que muitas vezes causa irritações. É adequada para o rosto, linha de biquíni e corpo, e pode ser usada com diferentes intensidades — nove níveis de intensidade que se ajustam ao tipo de pele e à sensibilidade de cada zona.

máquina de depilação

Quem já experimentou nota a diferença logo nas primeiras utilizações. Uma cliente descreve a experiência como “muito confortável e prática”, acrescentando que ficou “impressionada com a qualidade e a eficiência do produto”. Outra refere que o dispositivo “é de excelente qualidade, fácil de usar e com resultados visíveis em pouco tempo”.

O plano de utilização deste dispositivo é simples: nas primeiras quatro semanas, recomenda-se usar a máquina duas vezes por semana; depois, uma vez por semana até à oitava semana; e, a partir daí, apenas uma vez por mês para manutenção. Muitos utilizadores confirmam reduções significativas de pelos logo no primeiro mês, o que mostra que a tecnologia é eficaz quando aplicada de forma regular.

Uma das avaliações resume bem a experiência: “Comecei há menos de um mês e os resultados são espectaculares. A depilação é eficaz, o dispositivo é fácil de usar e os resultados duram muito tempo.”

Além da eficácia, há também a conveniência. Uma sessão completa no corpo demora cerca de dez minutos — o suficiente para integrar o processo na rotina sem esforço. A função de refrigeração rápida é um dos pontos mais elogiados, sobretudo por quem tem pele sensível: “Não há sensação de calor, nem vermelhidão. É confortável e deixa a pele suave”, lê-se num dos comentários da Amazon.

Esta máquina vem com os acessórios necessários, manual de instruções e embalagem de proteção. É um equipamento pensado para uso doméstico, com resultados consistentes e duradouros, mas que deve ser usado com cuidado e seguindo as indicações.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

