“Funciona como nas clínicas”: a depiladora de luz pulsada que promete pele lisa e depilação duradoura

Este artigo pode conter links afiliados*

Com os dias quentes, a preocupação com a pele lisa torna-se mais constante — e nem sempre há tempo (ou vontade) para marcar sessões frequentes num centro de estética. É por isso que cada vez mais pessoas procuram soluções duradouras que possam usar em casa, sem depender de horários ou deslocações. A máquina de depilação Blissky tem vindo a ganhar destaque precisamente por isso: permite resultados semelhantes aos dos centros especializados, mas com um investimento único, muito mais acessível do que os custos acumulados das sessões mensais a laser.

Três funções, um só equipamento

Mais do que uma máquina de depilação, este dispositivo de luz pulsada combina três funções num só aparelho: elimina pelos (modo HR), melhora a textura e luminosidade da pele (modo SC) e ajuda no tratamento de imperfeições causadas por acne (modo RA). Ou seja, enquanto remove os pelos, também contribui para uma pele mais suave e uniforme. Além disso, adapta-se a diferentes zonas do corpo com dois modos distintos: o manual, pensado para áreas pequenas e sensíveis como axilas, buço ou linha do biquíni; e o automático, ideal para zonas mais amplas como pernas, braços ou costas. Tudo isto é ajustado através de um ecrã LED tátil de alta-definição, que permite escolher facilmente o modo pretendido, ver o nível de energia e acompanhar o número de disparos restantes.

Resultados visíveis em poucas semanas

Com nove níveis de energia, ajustáveis consoante o tom da pele e a espessura do pelo, a máquina permite uma utilização personalizada. A recomendação é começar com o nível mais baixo e ajustar de forma gradual. “Comecei pelo mais baixo porque estava com receio, depois fui aumentando e fiquei no 5”, partilha uma utilizadora. De acordo com a marca, os resultados podem atingir uma redução superior a 90% no crescimento dos pelos após quatro a oito semanas de uso contínuo. Essa eficácia é confirmada por quem já a experimentou, com vários testemunhos a referirem que os pelos crescem mais fracos e demoram mais tempo a voltar a aparecer.

Tudo incluído para uma utilização prática

O equipamento é entregue com todos os acessórios necessários: óculos de proteção, duas lâminas para a preparação da pele antes do tratamento e um pano de limpeza. O ecrã LCD tátil permite selecionar facilmente o modo desejado e ajustar a intensidade de forma intuitiva.

A portabilidade e a simplicidade de utilização são dois dos aspetos mais elogiados: “É muito simples de usar em qualquer parte do corpo”, comenta uma compradora. Com uma durabilidade anunciada de 999.900 disparos de luz, a máquina promete acompanhar várias rotinas de beleza ao longo dos anos, sem necessidade de substituições frequentes.

Adquira a máquina de depilação aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.