Gelo pronto em minutos: famosa máquina do Lidl está ainda mais barata este ano

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Com a chegada dos dias mais quentes, há um pequeno luxo que faz toda a diferença: ter gelo sempre à mão para refrescar bebidas, preparar cocktails ou receber amigos e família sem preocupações. E há uma máquina do Lidl que já conquistou muitos consumidores precisamente por tornar essa tarefa simples, rápida e prática.

Falamos da máquina de fazer gelo da SilverCrest, um dos equipamentos mais procurados da cadeia alemã durante o verão e que este ano regressa às lojas com um preço ainda mais apelativo. Depois de ter sido vendida por 89,99 euros, surge agora por apenas 76,49 euros, numa redução de 13,50 euros face ao valor praticado anteriormente.

Disponível como oportunidade da semana entre os dias 5 e 11 de junho, esta máquina promete acabar com o incómodo de ficar sem gelo nos momentos mais importantes. Com uma capacidade de 1,3 litros, permite produzir gelo de forma rápida e contínua, sendo capaz de fabricar até 12 quilos em apenas 24 horas.

Uma das grandes vantagens deste equipamento é a possibilidade de escolher entre dois tamanhos de cubos de gelo, adaptando-se a diferentes necessidades. Quer seja para refrigerar rapidamente uma bebida, preparar cocktails ou encher uma geleira para uma festa, a máquina oferece maior flexibilidade de utilização.

O recipiente removível tem capacidade para armazenar até 600 gramas de gelo, facilitando a recolha e o transporte dos cubos. A tampa transparente permite acompanhar todo o processo de produção sem necessidade de abrir o equipamento, enquanto o painel de controlo intuitivo torna a utilização simples e acessível.

Além da funcionalidade, a SilverCrest apostou também no design. O acabamento em preto confere-lhe um aspeto moderno que se integra facilmente em qualquer cozinha, zona de bar ou espaço exterior. A máquina inclui ainda uma pá para retirar o gelo de forma prática e higiénica.

Para quem costuma organizar almoços, churrascos ou festas em casa, este é daqueles equipamentos que rapidamente se tornam indispensáveis. Afinal, deixar de depender dos sacos de gelo do supermercado e ter cubos prontos sempre que necessário é uma conveniência difícil de ignorar.