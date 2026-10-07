Preço histórico durante 8 horas: máquina de alta pressão da Bosch nunca esteve tão barata

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Quem tem terraço, pátio, jardim ou simplesmente gosta de manter as zonas exteriores impecáveis sabe que há sujidade que não sai facilmente com uma mangueira. Uma máquina de alta pressão pode ser uma grande ajuda nestas tarefas e há uma oportunidade a aproveitar na Festa de Ofertas Prime.

A Bosch UniversalAquatak 135 está atualmente com 31% de desconto na Amazon, sendo este o preço mais baixo dos últimos 30 dias. A promoção surge com preço exclusivo Prime e, segundo a informação disponível, está disponível durante oito horas.

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Com 1900 W de potência, 135 bar de pressão e um caudal máximo de 410 litros por hora, esta máquina foi pensada para facilitar diferentes tarefas de limpeza no exterior.

A lança 3 em 1 combina jato plano, jato rotativo e jato estreito, permitindo escolher o tipo de jato consoante a superfície e a sujidade. Também inclui um bico de espuma de alta pressão com depósito.

A máquina Bosch inclui ainda uma mangueira de 7 metros, além de uma pega removível e uma pega adicional de transporte, que ajudam na utilização e na arrumação do equipamento.

Com 7,9 quilos, é uma solução prática para ter em casa e utilizar quando chega a altura de limpar pavimentos exteriores, zonas do jardim ou outras superfícies que acumulam sujidade.

Mas é o preço que torna esta oportunidade especialmente interessante. Durante a Festa de Ofertas Prime, a Bosch UniversalAquatak 135 está com 31% de desconto e atingiu o preço mais baixo dos últimos 30 dias.

Se estava à espera de uma oportunidade para comprar uma máquina de alta pressão da Bosch, esta pode ser uma das melhores alturas para o fazer.

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