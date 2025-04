Loiça baça e sem brilho? Este pode ser o problema e a solução é mais simples do que imagina

Se há coisa que usamos todos os dias é a máquina de lavar a loiça. Poupa-nos tempo e facilita-nos a rotina - mas também com o uso constante, a máquina precisa de manutenção.

Apesar de parecer sempre limpa, a máquina está constantemente em contacto com água e detergente, a verdade é que a máquina de lavar a loiça acumula sujidade, gordura e, sobretudo, calcário. E quando isso acontece, já deve ter reparado que a loiça perde aquele brilho que tinha quando comprou.

Para garantir que a sua máquina continua a funcionar, é importante cuidar de dois pontos essenciais: o filtro e o fundo da cuba. O site Daily Wrap explica tudo o que deve fazer:

Comece pelo filtro: Esvazie a máquina e retire o filtro com cuidado. Lave-o bem com uma esponja e, de seguida, deixe-o de molho durante 10 minutos numa mistura de água morna, bicarbonato de sódio e ácido cítrico. Depois, volte a colocá-lo no lugar.

Limpe o interior da máquina: Polvilhe o fundo da máquina com cerca de 100 gramas de bicarbonato de sódio e 50 gramas de ácido cítrico. Se quiser dar um toque aromático, adicione algumas gotas do seu óleo essencial favorito (limão ou lavanda resultam muito bem). De seguida, selecione o programa mais quente da máquina e deixe-a trabalhar.