Também acredita que a máquina de lavar loiça se lava sozinha? Não imagina a surpresa que pode ter

São raras vezes quem tem máquina de lavar loiça presume que o aparelho está limpo por estar sempre a ser exposto a ciclos de água quente e detergente. Porém, há resíduos que se vão acumulando nos filtros e borrachas que vedam a porta. Provavelmente se espreitar as vedações, vai encontrar resíduos acumulados, que se transformam em bolor e maus cheiros.

Esta sujidade (avisamos: pode mesmo impressionar o que encontra) só não coloca em causa a limpeza e higiene da loiça, como prejudica a performance da máquina de lavar.

A máquina de lavar não precisa de ser limpa após cada ciclo, mas é necessário verificar se ficaram restos de comida e despejar o filtro. Algumas peças devem ser lavadas e esfregadas todas as semanas, enquanto outras podem estar meses sem ser limpas.

Com o tempo, os resíduos de comida podem entupir o filtro da máquina e os braços aspersores, impedindo que os pratos recebam toda a água necessária, como explica o site da Domestic & General, empresa britânica especializada em reparação de eletrodomésticos.

Com que frequência devemos limpar a máquina de lavar louça?

Todas as semanas: limpe o filtro e as vedações da porta (nós usamos uma escova de juntas de azulejos para o efeito)

Todos os meses: colocar sal e abrilhantador da máquina de lavar louça

De seis em seis meses: limpe os braços aspersores e ligue a máquina de lavar louça num ciclo quente vazio

Siga o passo a passo desta empresa especializada:

1. Familiarize-se com sua máquina de lavar louça

Antes de começar a limpar, é melhor conhecer as peças da sua máquina de lavar louça e como alcançá-las. As peças que normalmente precisam de limpeza são:

O dispensador de detergente

A vedação da porta

Os braços de pulverização

As prateleiras

A cesta de talheres

O filtro

2. Esvazie a máquina

Deixe a máquina vazia antes de executar o ciclo de limpeza.

3. Execute um ciclo quente

Programe um ciclo de lavagem com água a 60 °C ou mais para obter os melhores resultados. Usar um ciclo quente para a limpeza é particularmente importante se costuma usar ciclos ecológicos para lavar.

4. Limpe ou esfregue o interior e as vedações das portas

Limpar as vedações da porta uma vez por semana removerá qualquer resíduo de comida grudado nelas. Uma escova de dentes velha, por exemplo, pode ser perfeita para esta tarefa.

5. Remova e limpe o filtro da máquina

O filtro geralmente fica no meio da base da máquina. Trata-se de uma placa de metal com furos e um cilindro de plástico. Retire o escorredor de pratos inferior para conseguir ver a parte superior do filtro na placa de metal. Para limpar a placa de metal, passe-a sob a torneira da cozinha. Para o cilindro, também pode usar uma escova.

6. Verifique e limpe os braços aspersores da máquina

Os braços aspersores são responsáveis por direcionar a água para a sua louça. Têm vários pequenos orifícios que podem ficar obstruídos com restos de comida ou calcário. Se isso acontecer, a louça não ficará tão limpa.

7. Limpe o exterior e o painel de controle

Basta limpar a parte externa da máquina com um pano e um spray de cozinha suave. Máquinas de lavar louça com revestimento externo de aço inoxidável podem precisar de um produto de limpeza especial. Tenha cuidado para não usar nada áspero ou abrasivo-

Dica extra: deixe a porta aberta após cada ciclo

É melhor deixar a porta da máquina de lavar louça aberta durante algum tempo após cada ciclo. Mantê-la fechada cria um ambiente quente e húmido, perfeito para o desenvolvimento de bolor e outros micróbios.