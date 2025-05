Nunca deve colocar isto na máquina de lavar a loiça

Muitas vezes colocamos certos tipos de loiça e utensílios da cozinha na máquina de lavar a loiça que não devemos meter. Existem objetos que, por mais práticos que pareçam de lavar com um simples clique, podem ficar danificados — ou até danificar a própria máquina.

Sabemos que a máquina de lavar é a nossa melhor amiga para facilitar-nos as tarefas domésticas, no entanto é preciso ter cuidado com o que se mete a lavar.

Desde utensílios de madeira a panelas e tachos, o site Metro indica os itens que deve manter longe da máquina de lavar loiça. Percorra a galeria acima e saiba quais são.