Máquina de lavar loiça a cheirar mal: provavelmente não está a fazer isto

A máquina de lavar loiça é, sem dúvida, uma verdadeira salvação no nosso dia a dia. No entanto, há alturas em que começa a libertar cheiros menos agradáveis e, na maioria das vezes, isso deve-se a pequenos hábitos que passam despercebidos. Um dos mais comuns? Não raspar os restos de comida antes de colocar a loiça na máquina.

Mas esse não é o único motivo. Há outros fatores que podem estar a contribuir para o mau cheiro. O site Real Simple explica os motivos e as soluções são mais simples do que parecem.

Não raspar os restos de comida

Não é preciso lavar a loiça antes de a colocar na máquina, mas convém remover os pedaços maiores. Se forem parar ao filtro ou ao tubo de escoamento, acabam por causar odores desagradáveis.

Filtro por limpar

A máquina tem um filtro (geralmente no fundo) e deve ser limpo com frequência. Acumula gordura e restos que, além de cheirar mal, prejudicam a eficácia da lavagem.

Nunca fazer um ciclo de limpeza

Mesmo com detergente e água quente, a máquina acumula resíduos. Um ciclo de limpeza ocasional, com produto próprio ou vinagre e bicarbonato, faz maravilhas.

Plástico derretido

Uma tampa ou recipiente de plástico pode escorregar e tocar no elemento de aquecimento. Resultado: cheiro intenso a plástico queimado. Verifique o fundo da máquina e limpe com cuidado.

Escoamento entupido

Se notar água acumulada, pode ser do filtro sujo ou do tubo de drenagem entupido. Às vezes resolve-se com uma limpeza, outras vezes é preciso ajuda profissional.

Lava-loiça com triturador

Se tiver triturador, este pode partilhar o tubo de escoamento com a máquina. Um entupimento aqui pode afetar tudo. Limpe bem e volte a correr a máquina.