Como evitar que jarros, garrafas e copos tombem na máquina de lavar loiça

Quem nunca abriu a máquina de lavar loiça e encontrou uma garrafa caída ou uma jarra mal lavada? É sempre frustrante, especialmente depois de se pensar que tudo estava tratado com apenas uma lavagem.

A verdade é que este tipo de loiça, mais frágil ou de maior dimensão, tem tendência a tombar durante a lavagem, deixando para trás água acumulada, manchas ou até riscos.

No entanto, nem todas as máquinas de lavar estão preparadas para acomodar peças com formatos irregulares. Os pinos metálicos do cesto inferior são curtos e muitas vezes não oferecem suporte suficiente para manter a loiça na vertical.

O site Dagens, indica um truque super simples e que faz toda a diferença para resolver este problema que é tão comum.

O truque das palhinhas de metal

As palhinhas de metal, usadas por muitos como alternativa sustentável às versões descartáveis, têm uma nova utilidade: ajudar a manter garrafas e jarras direitas dentro da máquina de lavar loiça.

Como aplicar: