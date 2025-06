Provavelmente é isto que está a deixar a sua roupa suja mesmo depois de lavada

Lavar a roupa faz parte da rotina de quase todas as casas. No entanto, muitos desconhecem qual a quantidade certa de detergente que se deve usar na máquina de lavar e acabam por prejudicar os resultados.

Em declarações ao site Buzz Feed, o especialista em cuidados com a roupa e apresentador do programa Laundry Guy (HGTV), Patric Richardson, a maioria das pessoas coloca muito mais detergente do que o necessário em cada lavagem. Na verdade, bastam cerca de duas colheres de sopa para deixar a roupa limpa. Usar mais do que isso pode até ter o efeito contrário ao desejado.

Tal como acontece na cozinha, onde o excesso de sal pode arruinar um prato, o exagero no detergente também compromete o resultado final. Isto porque, quando se coloca detergente a mais, a máquina não consegue enxaguar tudo corretamente. Os resíduos de produto, juntamente com a sujidade que deveria ser eliminada, acabam por se voltar a depositar nas fibras da roupa. As peças ficam menos limpas e, muitas vezes, com odores ou nódoas.

Segundo o especialista, o programa “rápido” é mais do que suficiente para a maioria das lavagens, o que ajuda ainda a poupar tempo e energia. Já as folhas para a máquina de secar devem ser evitadas, pois podem deixar resíduos e afetar o desempenho do eletrodoméstico.

Por isso, deve evitar o uso de cápsulas de detergente, já que estas não permitem ajustar a quantidade consoante a carga - algo fundamental para uma lavagem eficaz e sustentável.