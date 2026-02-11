Facebook Instagram
Este é o erro que muitos cometem nas lavagens e que pode estar a espalhar mais bactérias do que pensa

Especialistas deixam alerta na forma como lava certos itens

IOL
Há 2h e 54min
Muitas pessoas têm o hábito de lavar algumas peças de roupa com água fria por poupar energia, a fatura da eletricidade ao final do mês é ser baixa e por preservar as cores escuras por mais tempo. No entanto, nem tudo deve ir para a máquina num ciclo frio. Existem peças e têxteis que exigem temperaturas mais elevadas para garantir uma limpeza eficaz e, acima de tudo, segura.

Citado pelo site Real Simple, segundo a especialista em lavandaria Sherry Berkley, meter a máquina de lavar em ciclos de água fria pode significar que germes e bactérias continuam presentes nos tecidos, mesmo depois da lavagem. A especialista explicou quais são os itens que nunca devem ser lavados a baixas temperaturas.

1. Panos, esponjas e outros materiais de limpeza

Panos de cozinha, esfregonas reutilizáveis e espanadores acumulam bactérias, sobretudo quando usados em cozinhas e casas de banho. A especialista alerta que estes artigos devem ser lavados a pelo menos 60°C. Caso contrário, podem continuar contaminados, e representar um risco para a saúde.

2. Panos de cozinha e pegas de forno

Entre salpicos de óleo e restos de comida, estes têxteis acumulam gordura com facilidade. E há um detalhe importante: a gordura não se dissolve em água fria. A recomendação passa por pré-tratar as nódoas e optar por um ciclo quente para garantir uma limpeza eficaz.

3. Sacos reutilizáveis de supermercado

São amigos do ambiente, mas podem tornar-se um foco de bactérias. Derrames de carne, peixe ou outros alimentos deixam resíduos invisíveis que favorecem o crescimento de microrganismos. Devem ser lavados regularmente e, idealmente, em água quente.

4. Fraldas de pano e roupa potencialmente contaminada

Quem tem bebés sabe que fraldas de pano, roupa interior, meias e peças que possam ter vestígios de matéria fecal exigem cuidados redobrados. A especialista recomenda lavagem separada e a temperaturas iguais ou superiores a 60°C para garantir total higienização.

5. Toalhas e tapetes de banho

Podem parecer limpos, mas estão expostos a bactérias, inclusive as que se libertam no ar a cada descarga do autoclismo. Para assegurar máxima higiene, devem ser lavados com água quente.

6. Roupa desportiva

O suor cria o ambiente perfeito para bactérias e maus odores. A água fria pode não ser suficiente para eliminar esses microrganismos. O ideal é lavar a roupa de treino com água quente e detergente específico, usando um ciclo delicado para proteger as fibras.

7. Camas de animais de estimação

As camas dos animais acumulam pelos, sujidade e odores rapidamente. A lavagem deve ser feita num ciclo quente. Para manter a frescura, pode ainda colocá-las na máquina de secar, em temperatura elevada, uma vez por semana.

8. Roupa branca e peças claras

Se as peças brancas começam a perder brilho ou a ficar encardidas, a solução pode estar na temperatura da água. A lavagem com água quente ajuda a avivar os tecidos e a remover melhor as manchas — sobretudo quando combinada com um bom removedor específico.

