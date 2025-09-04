Este é o pior programa da sua máquina de lavar roupa. Técnico desaconselha e garante que é um desperdício

O programa rápido da máquina de lavar roupa, apesar de prometer limpar a roupa em cerca de 30 minutos, é apontado por técnicos como um dos maiores desperdícios de água e energia.
De acordo com o site Smart Home, embora seja conveniente quando se tem pressa, este programa aumenta significativamente o consumo, especialmente porque costuma ser usado com o tambor pouco cheio e não permite ativar o modo ECO.
Ao contrário dos ciclos longos ou do modo ECO, que regulam automaticamente a quantidade de água e lavam a temperaturas mais baixas para poupar energia, o programa rápido sacrifica eficiência para reduzir o tempo de lavagem.
Para uma utilização mais sustentável e económica, os especialistas recomendam:
- Usar programas longos ou ECO para poupar água e eletricidade;
- Aproveitar a carga máxima da máquina, evitando ligar a máquina com pouca roupa;
- Dosar corretamente o detergente, evitando excesso que sobrecarrega o motor e aumenta o consumo.
O programa rápido deve ser reservado apenas para situações muito pontuais, garantindo conveniência sem desperdício.