Dicas

Este é o pior programa da sua máquina de lavar roupa. Técnico desaconselha e garante que é um desperdício

Existe um programa da máquina de lavar, que é utilizado por muitos, que pode ser um desperdício
IOL
Hoje às 14:45
Máquina de lavar
Máquina de lavar
O programa rápido da máquina de lavar roupa, apesar de prometer limpar a roupa em cerca de 30 minutos, é apontado por técnicos como um dos maiores desperdícios de água e energia.

De acordo com o site Smart Home, embora seja conveniente quando se tem pressa, este programa aumenta significativamente o consumo, especialmente porque costuma ser usado com o tambor pouco cheio e não permite ativar o modo ECO.

Ao contrário dos ciclos longos ou do modo ECO, que regulam automaticamente a quantidade de água e lavam a temperaturas mais baixas para poupar energia, o programa rápido sacrifica eficiência para reduzir o tempo de lavagem.

Para uma utilização mais sustentável e económica, os especialistas recomendam:

  • Usar programas longos ou ECO para poupar água e eletricidade;
  • Aproveitar a carga máxima da máquina, evitando ligar a máquina com pouca roupa;
  • Dosar corretamente o detergente, evitando excesso que sobrecarrega o motor e aumenta o consumo.

O programa rápido deve ser reservado apenas para situações muito pontuais, garantindo conveniência sem desperdício.

