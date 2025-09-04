Este é o pior programa da sua máquina de lavar roupa. Técnico desaconselha e garante que é um desperdício

Mofo, humidade e roupa com mau cheiro: é assim que vai acabar com o "cheiro a antigo" da sua casa

O programa rápido da máquina de lavar roupa, apesar de prometer limpar a roupa em cerca de 30 minutos, é apontado por técnicos como um dos maiores desperdícios de água e energia.

De acordo com o site Smart Home, embora seja conveniente quando se tem pressa, este programa aumenta significativamente o consumo, especialmente porque costuma ser usado com o tambor pouco cheio e não permite ativar o modo ECO.

Ao contrário dos ciclos longos ou do modo ECO, que regulam automaticamente a quantidade de água e lavam a temperaturas mais baixas para poupar energia, o programa rápido sacrifica eficiência para reduzir o tempo de lavagem.

Para uma utilização mais sustentável e económica, os especialistas recomendam:

Usar programas longos ou ECO para poupar água e eletricidade;

para poupar água e eletricidade; Aproveitar a carga máxima da máquina , evitando ligar a máquina com pouca roupa;

, evitando ligar a máquina com pouca roupa; Dosar corretamente o detergente, evitando excesso que sobrecarrega o motor e aumenta o consumo.

O programa rápido deve ser reservado apenas para situações muito pontuais, garantindo conveniência sem desperdício.