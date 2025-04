Este erro frequente a lavar edredons pode estragar a máquina de lavar roupa

Com a chegada dos dias mais quentes, é normal querermos refrescar a casa, inclusive lavar os edredons que muitas vezes não o fazemos durante o inverno devido aos dias chuvosos.

No entanto, segundo explica a especialista em limpeza e fundadora da marca ecológica Seep, Laura Harnett, ao site Mirror, existe um erro comum que muitas pessoas cometem ao lavar estas peças volumosas, e que pode comprometer o bom funcionamento da máquina de lavar roupa.

De acordo com a especialista, os edredões devem ser lavados em ciclos de água fria, juntamente com uma chávena de vinagre branco. Esta combinação não só ajuda a eliminar bactérias como também devolve frescura aos tecidos, sem os danificar. Após a lavagem, recomenda-se que o edredão seja seco ao ar livre, preferencialmente ao sol, que atua como agente antibacteriano natural.

Um dos maiores erros que se pode cometer durante este processo é o uso de amaciadores tradicionais. Estes produtos, muitas vezes compostos por gorduras de origem animal, têm tendência a acumular-se nas fibras do edredão e nos mecanismos da própria máquina de lavar. Com o tempo, esta acumulação pode provocar entupimentos e danos internos no eletrodoméstico.

Para uma lavagem eficaz, o ideal é optar por métodos simples e naturais. Desta forma, prolonga-se a vida útil do edredão e da máquina de lavar.