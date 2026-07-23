O segredo para uma máquina de lavar limpa está em dois ingredientes que já tem em casa

É o fim da areia e da lama: limpe as amêijoas com este método antes de as cozinhar

Com que frequência deve lavar os sutiãs? É isto que deve fazer

"Ficam como novos": não lave os panos de cozinha na máquina sem antes fazer isto

A máquina de lavar roupa é um dos eletrodomésticos que mais trabalha lá em casa. Lava roupa atrás de roupa, elimina nódoas, odores e sujidade. Mas há uma pergunta que muitos esquecem de fazer: "quem é que limpa a máquina que limpa a roupa?"

Com o passar do tempo, resíduos de detergente, calcário, humidade e bolor acumulam-se no interior da máquina, sobretudo na borracha da porta e nas gavetas do detergente. O resultado? Maus odores, sujidade escondida e uma lavagem que pode deixar de ser tão eficaz.

Para evitar esse problema, a influencer Carolina McCauley, que se descreve como entusiasta da limpeza e "rainha" das dicas de renovação e decoração, e que ocupa o quarto lugar na lista da Forbes de criadores de conteúdo dedicados às dicas para a casa, partilhou um método simples para manter a máquina de lavar limpa e fresca.

O processo demora pouco tempo e utiliza apenas ingredientes que muitas pessoas já têm em casa.

Como limpar a máquina de lavar

1. Trate a borracha de vedação

Comece por mergulhar alguns panos de microfibra em vinagre branco. Depois, coloque-os à volta da borracha de vedação da porta e deixe atuar durante cerca de uma hora. Este passo ajuda a soltar a sujidade, o bolor e os resíduos acumulados nas zonas mais difíceis de limpar.

2. Adicione bicarbonato de sódio ao tambor

Quando a hora passar, deite uma chávena de bicarbonato de sódio diretamente no tambor da máquina. Este ingrediente é conhecido por ajudar a neutralizar odores e a remover resíduos.

3. Coloque vinagre branco na gaveta do detergente

De seguida, verta vinagre branco nos compartimentos onde normalmente coloca o detergente e o amaciador. Desta forma, também estará a limpar os canais por onde os produtos passam durante as lavagens.

4. Retire os panos

Remova os panos de microfibra da borracha e, se necessário, passe um pano limpo para retirar a sujidade que entretanto se soltou.

5. Faça um ciclo de lavagem com água quente

Por fim, coloque a máquina a fazer um ciclo completo com água quente. Este passo ajuda a limpar o interior do tambor e a eliminar os resíduos que se foram desprendendo durante o processo.

Segundo Carolina McCauley, este é um ritual que costuma repetir "de dois em dois ou de três em três meses", para manter a máquina de lavar limpa, fresca e a funcionar nas melhores condições. Uma pequena tarefa de manutenção que pode fazer a diferença na higiene do eletrodoméstico e até na qualidade das lavagens.



Veja, agora, o vídeo com o passo-a-passo: